Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto; vídeo mostra momento da batida

Influenciador bateu sua BMW com uma mulher em uma Honda Biz; vítima foi levada ao hospital com lesão no quadril

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:05

Rezende se envolve em acidente com moto em Londrina e presta socorro à vítima
Rezende se envolve em acidente com moto em Londrina e presta socorro à vítima Crédito: Reprodução/X

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, se envolveu em um acidente de trânsito no último sábado (4) em Londrina, no Paraná. O youtuber dirigia uma BMW X quando colidiu com uma mulher que pilotava uma Honda Biz, derrubando-a na via.

A vítima foi socorrida no local e levada ao hospital com uma lesão no quadril, segundo informações do SBT. Rezende não se feriu e prestou toda a assistência necessária à motociclista, conforme informou sua assessoria.

Rezende e Virginia

Rezende e Virginia por Reprodução
Rezende e Virginia por Reprodução
Rezende e Virginia por Reprodução
Rezende e Virginia por Reprodução
Rezende e Virginia por Reprodução
1 de 5
Rezende e Virginia por Reprodução

O momento da colisão foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais e mostra o impacto da batida.

Rezende é um dos maiores criadores de conteúdo do país, dono do canal RezendeEvil, que soma quase 34 milhões de inscritos no YouTube. Foi em suas gravações que Virginia Fonseca iniciou sua trajetória na internet, antes de se tornar uma das influenciadoras mais populares do Brasil.

Leia mais

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

Imagem - Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Imagem - Tarot do dia: recomeços e surpresas marcam as previsões para cada signo nesta segunda (6)

Tarot do dia: recomeços e surpresas marcam as previsões para cada signo nesta segunda (6)

Tags:

Acidente Colisão Rezende

Mais recentes

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça
Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais
Imagem - Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

MAIS LIDAS

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
01

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
04

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico