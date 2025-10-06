Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto; vídeo mostra momento da batida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:05
O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, se envolveu em um acidente de trânsito no último sábado (4) em Londrina, no Paraná. O youtuber dirigia uma BMW X quando colidiu com uma mulher que pilotava uma Honda Biz, derrubando-a na via.
A vítima foi socorrida no local e levada ao hospital com uma lesão no quadril, segundo informações do SBT. Rezende não se feriu e prestou toda a assistência necessária à motociclista, conforme informou sua assessoria.
Rezende e Virginia
O momento da colisão foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais e mostra o impacto da batida.
Rezende é um dos maiores criadores de conteúdo do país, dono do canal RezendeEvil, que soma quase 34 milhões de inscritos no YouTube. Foi em suas gravações que Virginia Fonseca iniciou sua trajetória na internet, antes de se tornar uma das influenciadoras mais populares do Brasil.