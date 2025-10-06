COLISÃO

Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto; vídeo mostra momento da batida

Influenciador bateu sua BMW com uma mulher em uma Honda Biz; vítima foi levada ao hospital com lesão no quadril

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:05

Rezende se envolve em acidente com moto em Londrina e presta socorro à vítima Crédito: Reprodução/X

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, se envolveu em um acidente de trânsito no último sábado (4) em Londrina, no Paraná. O youtuber dirigia uma BMW X quando colidiu com uma mulher que pilotava uma Honda Biz, derrubando-a na via.

A vítima foi socorrida no local e levada ao hospital com uma lesão no quadril, segundo informações do SBT. Rezende não se feriu e prestou toda a assistência necessária à motociclista, conforme informou sua assessoria.

O momento da colisão foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais e mostra o impacto da batida.

? GRAVE ! Veja o momento em que Rezende, ex-namorado de Virgínia atropela mulher ? pic.twitter.com/z7fLbVAqsz — Neto Maciel (@nettomaciiel) October 5, 2025