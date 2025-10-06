REALITY SHOW

‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

Conquista do Lampião vai influenciar diretamente a escolha dos roceiros da semana

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:43

Mesquita e Saory vencem Prova de Fogo e conquistam o Lampião em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

A tarde de domingo (5) foi marcada por mais uma disputa acirrada em A Fazenda 17. Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso levaram a melhor na Prova de Fogo, garantindo o cobiçado Lampião do Poder, que pode alterar completamente o rumo da próxima roça.

As duplas Michelle Barros e Fernando Sampaio, Maria Caporusso e Shia Phoenix, e Fabiano Moraes e Carol Lekker também participaram da dinâmica, mas acabaram na baia, ficando mais vulneráveis à votação.

Durante o programa, Adriane Galisteu revelou o poder do lampião da semana: “O terceiro roceiro será definido assim, o dono do poder deve escolher dois peões que não estão na roça; o segundo roceiro vai puxar um deles”, explicou a apresentadora.

Enquanto isso, a fazendeira Rayane, namorada do cantor Belo, já adiantou sua escolha: vai indicar Saory direto para a berlinda. A justificativa veio com ironia: “Vou acabar com as férias dela aqui na Fazenda. Tá com muitas férias acumuladas. Vai trabalhar em Minas Gerais, no consultório dela”, disparou.