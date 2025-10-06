Acesse sua conta
Tarot do dia: recomeços e surpresas marcam as previsões para cada signo nesta segunda (6)

O início da semana traz surpresas, recomeços e lições importantes. Descubra qual carta do tarot influencia o seu signo hoje.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:56

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (6) chega com uma energia de transformação e clareza emocional. Segundo os especialistas, o tarot do dia revela que cada signo será convidado a enxergar novas perspectivas e a lidar com mudanças inevitáveis com sabedoria e calma.

Áries – A Torre

Mudanças súbitas podem abalar o humor dos arianos, mas são necessárias para renovar o caminho. A destruição de hoje abre espaço para o novo amanhã.

Touro – O Julgamento

O passado bate à porta, e é hora de colocar as coisas em ordem. Resolva pendências e siga em frente com leveza.

Gêmeos – O Mago

Comunicação afiada e poder de decisão. O dia favorece conversas produtivas e o início de novos projetos.

Câncer – A Imperatriz

Sensibilidade e afeto marcam o dia. Use sua intuição para nutrir laços e fortalecer relações.

Tarot por Shutterstock

Leão – O Sol

Leão brilha intensamente neste início de semana. Boas notícias e reconhecimento trazem ânimo e motivação.

Virgem – A Temperança

O equilíbrio é essencial. Evite extremos e aposte na harmonia para lidar com imprevistos e responsabilidades.

Libra – A Justiça

Librianos terão um dia de decisões importantes. A clareza mental e o senso de justiça serão aliados.

Escorpião – A Lua

O emocional pode oscilar, mas a intuição não falha. Cuidado com interpretações erradas e mantenha os pés no chão.

Sagitário – A Roda da Fortuna

O destino gira rápido, e surpresas estão a caminho. Esteja aberto às oportunidades que surgirem.

Capricórnio – O Eremita

Um dia introspectivo pede foco e sabedoria. Planeje com calma e evite agir por impulso.

Aquário – O Enforcado

Situações paradas pedem paciência. Ver o mundo de outro ângulo pode trazer as respostas que você busca.

Peixes – A Estrela

Esperança e boas vibrações cercam os piscianos. O universo conspira a favor dos seus sonhos hoje.

Tags:

Horóscopo Tarot Astrologia

