Tarot do dia: recomeços e surpresas marcam as previsões para cada signo nesta segunda (6)

Heider Sacramento
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:56
A segunda-feira (6) chega com uma energia de transformação e clareza emocional. Segundo os especialistas, o tarot do dia revela que cada signo será convidado a enxergar novas perspectivas e a lidar com mudanças inevitáveis com sabedoria e calma.
Áries – A Torre
Mudanças súbitas podem abalar o humor dos arianos, mas são necessárias para renovar o caminho. A destruição de hoje abre espaço para o novo amanhã.
Touro – O Julgamento
O passado bate à porta, e é hora de colocar as coisas em ordem. Resolva pendências e siga em frente com leveza.
Gêmeos – O Mago
Comunicação afiada e poder de decisão. O dia favorece conversas produtivas e o início de novos projetos.
Câncer – A Imperatriz
Sensibilidade e afeto marcam o dia. Use sua intuição para nutrir laços e fortalecer relações.
Leão – O Sol
Leão brilha intensamente neste início de semana. Boas notícias e reconhecimento trazem ânimo e motivação.
Virgem – A Temperança
O equilíbrio é essencial. Evite extremos e aposte na harmonia para lidar com imprevistos e responsabilidades.
Libra – A Justiça
Librianos terão um dia de decisões importantes. A clareza mental e o senso de justiça serão aliados.
Escorpião – A Lua
O emocional pode oscilar, mas a intuição não falha. Cuidado com interpretações erradas e mantenha os pés no chão.
Sagitário – A Roda da Fortuna
O destino gira rápido, e surpresas estão a caminho. Esteja aberto às oportunidades que surgirem.
Capricórnio – O Eremita
Um dia introspectivo pede foco e sabedoria. Planeje com calma e evite agir por impulso.
Aquário – O Enforcado
Situações paradas pedem paciência. Ver o mundo de outro ângulo pode trazer as respostas que você busca.
Peixes – A Estrela
Esperança e boas vibrações cercam os piscianos. O universo conspira a favor dos seus sonhos hoje.