Avenida Brasil 2 terá Carminha abandonando de vez o lixão e usando a filha para retornar à antiga vida; saiba os detalhes

Continuação da trama de sucesso mostrará o mistério em torno da transformação da vilã

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:34

Carminha (Adriana Esteves) em
Carminha (Adriana Esteves) em "Avenida Brasil" Crédito: TV Globo/Reprodução

A continuação de "Avenida Brasil", da Globo, já está ganhando forma nos bastidores. A nova fase da novela vai girar em torno do retorno de Carminha (Adriana Esteves), que abandonará de vez o lixão. A vilã terá um arco de redenção e ambição, com um toque de mistério. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

De acordo com o site, a trama parte com Carminha deixando o lixão depois de sobreviver ali por anos e, após a morte de Mãe Lucinda (Vera Holtz), assumir quase por obrigação o papel de líder das crianças. A personagem percebe que jamais nasceu para aquele lugar, apesar dos esforços para manter a ordem, e decide retomar a vida que teve com Tufão (Murilo Benício).

É aí que vem o mistério que deve dominar o público: Carminha mudou mesmo? Está buscando vingança? Ou só quer voltar a viver bem? Esse suspense sobre suas motivações, segundo a colunista, é que será o motor inicial da narrativa.

A vilã imitará os passos de Nina (Débora Falabella) e começará a arquitetar um caminho "pelas beiradas" para retornar ao mundo de antes. Isso será possível graças a Ágata (Karol Lannes), a filha que passou longos anos fora do Brasil e volta decidida a se reaproximar da mãe. De forma calculada, Carminha usará a herdeira para se reintroduzir no convívio familiar, aproveitando a fragilidade emocional que o reencontro provoca em todos, inclusive em Tufão.

Ainda de acordo com Carla Bittencourt, a continuação de "Avenida Brasil" também vai abordar a reconfiguração das famílias e negócios que ascenderam entre 2010 e 2012 mas que, anos depois, sentiram os impactos econômicos do Brasil pós-2016. A história mostrará quem conseguiu se reinventar, quem caiu e mesmo quem se agarrou ao pouco que sobrou.

