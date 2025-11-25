EMPREENDEDOR

Ele era um garoto pobre e construiu um império do café que hoje vale R$ 500 bilhões depois de um simples encontro

De uma infância humilde ao comando da maior rede de cafeterias do mundo

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Visionário que transformou o café em experiência e superou 242 rejeições para construir um império global Crédito: Wikimedia Commons

Howard Schultz não vendeu apenas café para o mundo; ele comercializou uma experiência de conexão humana. Sua história é a prova de que a visão de um líder pode transformar um produto básico, considerado uma commodity, em um ritual global que movimenta bilhões de dólares e impacta a rotina de milhões de pessoas diariamente.

A narrativa de Schultz começa muito longe das salas de reunião corporativas, em um projeto habitacional no Brooklyn, onde a escassez financeira era a regra. No entanto, foi justamente essa origem humilde e as dificuldades enfrentadas por sua família que moldaram o conceito revolucionário de "terceiro lugar" — um refúgio essencial entre a casa e o trabalho.

Café 1 de 5

Essa resiliência inabalável fez o jovem que viu seu pai ser desvalorizado pelo mercado de trabalho dar origem a uma cultura empresarial que prioriza pessoas e serve 100 milhões de clientes semanalmente.

Origens humildes e a semente da empatia

Nascido em 1953 no Brooklyn, Nova York, Howard Schultz cresceu em um cenário desafiador. Sua família vivia "de salário em salário", sem qualquer margem para imprevistos. O momento que definiu sua bússola moral ocorreu na infância, quando seu pai, Fred, sofreu um grave acidente de trabalho.

Sem seguro de saúde ou proteção trabalhista, a família mergulhou em uma crise financeira. Howard observou, ainda criança, o orgulho de seu pai ser destruído pela falta de amparo.

Essa dor pessoal plantou a semente do que viria a ser a política de recursos humanos da Starbucks, baseada na dignidade. Contrariando as estatísticas, ele foi o primeiro da família a cursar uma faculdade, graças a uma bolsa de estudos atlética.

O encontro que mudou tudo

A vida de Schultz mudou de direção em 1981. Trabalhando na Hammarplast, ele notou um pedido incomum de cafeteiras vindo de uma pequena empresa em Seattle. A curiosidade o levou a viajar para conhecer a Starbucks Coffee Company, fundada por três amigos apaixonados por grãos de qualidade.

Ao entrar na loja, Schultz ficou fascinado. Naquela época, a Starbucks não servia bebidas prontas; era um templo dedicado à venda de grãos e equipamentos. Ele viu um potencial imenso ali e, após muita insistência, convenceu os fundadores a contratá-lo como diretor de marketing em 1982. Porém, a verdadeira revolução ainda estava por vir.

A epifania italiana

Durante uma viagem a Milão, em 1983, Schultz teve uma revelação que transformaria a indústria. Ele observou a rica cultura dos cafés italianos, onde os baristas conheciam os clientes pelo nome e o ato de tomar um espresso era um ritual social profundo.

Ele percebeu instantaneamente: “Isso é o que a Starbucks deveria ser!”. A visão era clara: o café não era apenas uma bebida, mas um ponto de encontro civilizatório. Ele voltou aos Estados Unidos determinado a replicar essa experiência de comunidade e conexão humana, algo inexistente na cultura americana da época, acostumada ao café rápido em copos de isopor.

Persistência contra 242 rejeições

Apesar de seu entusiasmo, os fundadores originais rejeitaram a ideia de servir bebidas prontas. A resposta foi dura: “Não. Essa Não É Nossa Visão.”. Eles temiam perder a identidade da marca. Diante disso, Schultz tomou a difícil decisão de sair da empresa para fundar sua própria cafeteria, a Il Giornale.

O caminho não foi fácil. Sem capital próprio, Schultz precisou levantar fundos e enfrentou um processo brutal. Ele ouviu "não" de 242 investidores que não acreditavam que americanos pagariam caro por café premium.

Contudo, sua persistência inabalável prevaleceu. Em 1987, o destino interveio: os fundadores da Starbucks decidiram vender a operação. Schultz levantou o capital necessário e fundiu as empresas, assumindo o controle do que se tornaria o gigante global que conhecemos hoje.

Construindo o terceiro lugar

Sob a liderança de Schultz, a Starbucks cresceu de forma meteórica. A estratégia central era criar o "terceiro lugar": um ambiente acolhedor com sofás confortáveis, aroma de café fresco e, eventualmente, Wi-Fi gratuito.

Além da expansão física, Schultz revolucionou o tratamento aos funcionários, a quem chamava de "parceiros". Inspirado pela memória de seu pai, a Starbucks foi pioneira ao oferecer seguro de saúde completo e opções de ações (Bean Stock) até para funcionários de meio período. Isso gerou um engajamento sem precedentes e uma taxa de rotatividade muito abaixo da média do setor.

O retorno do CEO e o legado

Após se afastar do cargo de CEO em 2000, Schultz viu a empresa perder o rumo e sua "alma" durante a crise financeira de 2008. Em um retorno dramático, ele reassumiu o comando para salvar a companhia.

Sua medida mais emblemática foi fechar simultaneamente todas as 7.100 lojas nos EUA por uma tarde para retreinar os baristas na arte do espresso, sinalizando que a qualidade e a experiência voltavam a ser a prioridade número um. A estratégia funcionou, e a empresa atingiu novos recordes de lucro e valorização.