Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Mensagens trocadas com a brasileira Day Magalhães colocam em dúvida a relação do jogador com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:13

Virgínia FonsecaVinícius Júnior
Virgínia FonsecaVinícius Júnior Crédito: Reprodução

O suposto relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira (6) após o surgimento de conversas privadas do jogador com a modelo Day Magalhães, atualmente morando na Itália.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, as mensagens entre Vini Jr. e Day começaram em maio e seguiram mesmo depois de o envolvimento com Virgínia se tornar público. Nos diálogos, o atacante do Real Madrid enviava elogios, convites para chamadas de vídeo e até registros de ligações feitas à modelo.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Mensagem de Vini Jr. para Virginia  por Reprodução
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 13
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok

Em uma das interações mais recentes, o jogador reagiu a um vídeo da modelo usando o emoji de “olhinhos”. Day perguntou onde ele estava, e Vini Jr. respondeu: “Longe. Coreia. E você?”. Ela disse estar nas Ilhas Maldivas há duas semanas, e o atleta brincou: “Tá namorando aí, né? Hahaha”.

Troca de mensagem foi revelada pelo Portal LeoDias Crédito: Reprodução

O portal também destacou que Vini Jr. interagia frequentemente com as publicações de Day, usando emojis como “foguinhos” e “olhinhos”, mesmo enquanto surgiam rumores de seu romance com Virgínia Fonseca.

Virginia Vini jr.

