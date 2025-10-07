POLÊMICA

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Mensagens trocadas com a brasileira Day Magalhães colocam em dúvida a relação do jogador com a influenciadora

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:13

Virgínia FonsecaVinícius Júnior Crédito: Reprodução

O suposto relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira (6) após o surgimento de conversas privadas do jogador com a modelo Day Magalhães, atualmente morando na Itália.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, as mensagens entre Vini Jr. e Day começaram em maio e seguiram mesmo depois de o envolvimento com Virgínia se tornar público. Nos diálogos, o atacante do Real Madrid enviava elogios, convites para chamadas de vídeo e até registros de ligações feitas à modelo.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 13

Em uma das interações mais recentes, o jogador reagiu a um vídeo da modelo usando o emoji de “olhinhos”. Day perguntou onde ele estava, e Vini Jr. respondeu: “Longe. Coreia. E você?”. Ela disse estar nas Ilhas Maldivas há duas semanas, e o atleta brincou: “Tá namorando aí, né? Hahaha”.

Troca de mensagem foi revelada pelo Portal LeoDias Crédito: Reprodução