Carta A Estrela no tarot indica esperança e recomeços para todos os signos nesta terça (7)

A carta do dia inspira fé e renovação após dias de tensão. Veja como a energia de A Estrela influencia o seu signo.

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 03:00

A Estrela no Tarot Crédito: Reprodução

O dia chega com uma vibração de leveza e inspiração. A carta do tarot que rege esta terça-feira (7) é A Estrela, símbolo de esperança, cura e recomeços. Depois de um início de semana marcado por desafios, a energia se transforma e traz otimismo e fé no que está por vir.

Segundo os especialistas, A Estrela surge como um lembrete de que, mesmo após o caos, sempre há luz. É um dia perfeito para refletir, reorganizar emoções e investir em projetos que tragam prazer e propósito. O tarot indica que pequenos gestos de autoconfiança e bondade podem gerar grandes mudanças.

Os tarólogos apontam que todos os signos sentem essa influência positiva, especialmente aqueles que estavam enfrentando situações incertas. A Estrela convida a deixar o pessimismo de lado e acreditar novamente em novos caminhos, amores e oportunidades.