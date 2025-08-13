PM é baleado durante ronda no interior da Bahia; suspeito fugiu

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:26
Um policial militar foi baleado durante uma ronda na tarde de terça-feira (12), em Jitaúna, no centro-sul da Bahia. Uma outra pessoa, que passava pelo local durante o crime, também foi atingido. O suspeito fugiu.
Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu quando uma equipe do 19º Batalhão (BPM) avistou um indivíduo portando arma de fogo. Na abordagem, o suspeito efetuou disparos.
O policial ferido foi socorrido e segue com quadro estável de saúde. A outra vítima também não corre risco de vida.
A Delegacia Territorial (DT/Jitaúna) já identificou o suspeito e realiza diligências para localizá-lo.