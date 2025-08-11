Acesse sua conta
PM matou suspeito em tiroteio que assustou moradores em Armação, Stiep e Costa Azul

Com ele, foram encontrados uma carabina, munições e droga

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:56

Tiroteio aconteceu na noite de domingo (10)
Tiroteio aconteceu na noite de domingo (10) Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um suspeito foi morto a tiros durante o confronto entre policiais militares e um grupo armado na noite de domingo (10) nas proximidades do antigo Centro de Convenções, entre os bairros de Jardim Armação e Boca do Rio, em Salvador. O confronto foi registrado em vídeos por moradores da região

Segundo a Polícia Militar, o conflito começou quando uma equipe foi acionada para averiguar a presença de homens armados, em uma ação de ocupação de território, na localidade conhecida como Inferninho. 

Ao chegarem, os policiais iniciaram as buscas, vindo a localizar os criminosos na localidade conhecida como Morro do Borel. Os militares foram recebidos a tiros e houve o revide. Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos uma carabina de calibre 556, com um carregador e 41 munições, nove porções de maconha e uma balaclava, que foram encaminhados para o registro da ocorrência junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação contou com equipes do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico e da CIPT/Rondesp Atlântico. A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) registrou o caso.

Moradores gravaram momentos de tensão 

A disputa ainda foi filmada por moradores da região. Em vídeos que circulam pelas redes sociai é possível ver policiais armados com fuzis andando em via públicas e moradores assustados. 

"Tem um cara com fuzil bem na porta do meu prédio", disse um morador em uma troca de mensagens que circulou em grupos de pessoas que residem na região.

Veja o momento em que pessoas armadas com fuzis são vistas em rua que liga Costa Azul ao Stiep

As pessoas foram vistos na Travessa Doutor Augusto Lopes Pontes por Reprodução
A região liga os bairros do Stiep e Costa Azul por Reprodução
As imagens também mostram dois homens manuseando um drone durante a ação por Reprodução
Das janelas, os moradores observaram tudo com medo  por Reprodução
Uma das pessoas armadas era uma mulher vestida de camisa verde por Reprodução
1 de 5
As pessoas foram vistos na Travessa Doutor Augusto Lopes Pontes por Reprodução

O patrulhamento foi intensificado na região.

