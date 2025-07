REJEIÇÃO

Tiro em bar no Rio Vermelho aconteceu após PM levar fora de mulher

Homem já foi identificado; corporação informou que está adotando internamente os trâmites disciplinares previstos

O policial militar suspeito de efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, teria dado o tiro após ser rejeitado por uma mulher no local. Ele foi identificado como Djavan Luiz Reis Souza. O caso ocorreu no último sábado (26).>