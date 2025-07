CRIME

Filho de ex-vice-prefeito de Xique-Xique é baleado em atentado a tiros em bar

Júnior Tarrão está internado em unidade hospitalar

Um homem identificado como Júnior Tarrão, filho do ex-vice-prefeito de Xique-Xique, na Bahia, foi vítima de um atentado a tiros em um bar da cidade na noite de domingo (27). Júnior estava no estabelecimento comercial que fica perto da rodoviária da cidade quando viu a chegada de dois homens encapuzados no local. >