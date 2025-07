CRIME

Suspeito tenta matar homem com tiro durante tentativa de assalto em Salvador; veja vídeo

Criminoso foi preso na manhã deste domingo (27)

Uma tentativa de assalto registrada no bairro de São Caetano, em Salvador, na manhã de domingo (27), tem repercutido nas redes sociais. O crime foi flagrado em um vídeo onde é possível ver o suspeito tentar roubar uma motocicleta. Ao perceber o assalto, no entanto, a vítima reage e entra em luta corporal com o ladrão. >

Os dois chegam a bater em um carro estacionado e o suspeito consegue disparar, mas a bala não atinge o homem com quem ele brigava. Após isso, o ladrão de desvencilha dele e aponta arma para o motociclista em ameaça, mas foge do local sem disparar novamente. >

Logo após a fuga, o suspeito chegou a roubar um carro, mas acabou preso. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes do Batalhão Gêmeos foram informados que o suspeito roubou o veículo na Ladeira do Bambuí. Durante rondas, os policiais localizaram o indivíduo que portava a pistola com cinco munições calibre 9mm e três aparelhos celulares. >