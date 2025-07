AUTOS

Leilão de veículos com SUV’s a partir R$ 6 mil acontece nesta segunda-feira (28) em Salvador

Lances iniciais variam de R$100 a R$9 mil

Wendel de Novais

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:12

Transalvador promove leilão com mais de 50 lotes de veículos conservados e sucatas Crédito: Divulgação

Quem quiser comprar um carro abaixo da tabela FIPE na capital baiana terá uma grande oportunidade nesta segunda-feira (28). Isso porque a Transalvador vai promover um leilão com mais de 40 veículos classificados como conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis. >

Entre os carros conservados, os destaques são um Suzuki Grand Vitara 2WD 5P 2011/2012, com lance inicial de R$8 mil, e um Chevrolet Captiva Sport FWD 2010/2010, com lance inicial de R$6 mil. O leilão acontece às 11h no site Hasta Leilões (clique aqui), no qual estão disponíveis imagens dos lotes. >

Veja os carros disponíveis no leilão 1 de 5

Pessoas físicas maiores de 18 anos e jurídicas podem adquirir os veículos conservados. Com relação às sucatas, somente pessoas jurídicas poderão arrematá-las, com competência em desmontagem de veículos, desde que envie documentos como prova de regularidade com a Fazenda Federal e Estadual, carta de credenciamento, entre outros. >

O pagamento do item arrematado deve ser realizado integralmente, à vista, por meio de Pix ou TED, conforme informações fornecidas no dia do leilão ou enviadas por e-mail, após cadastro adequado. Após a compra, o arrematante assume as responsabilidades pelo item, incluindo o pagamento do IPVA proporcional ao ano de 2025, que, eventualmente, estejam associados ao lote, respeitando os prazos dos órgãos credores para as devidas baixas dos débitos sobre os mesmos. >

Os veículos e motos arrematados poderão voltar a circular em vias públicas após a transferência de propriedade realizada junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA). >