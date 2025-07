SUSTO

Veja: jacaré é resgatado no metrô de Salvador

Animal foi encontrado no pátio de manutenção em Pirajá

Um resgate inusitado aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), no pátio de manutenção do metrô de Salvador, no bairro de Pirajá. Um jacaré filhote foi identificado pela equipe de Meio Ambiente do Metrô Bahia, que acionou os policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). >