PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Curso de iniciação circense abre vagas gratuitas em Salvador; saiba como participar

As inscrições podem ser feitas pela internet até 1º de agosto.

A Escola Picolino de Artes do Circo, em Salvador, abriu 40 vagas para o curso gratuito de iniciação circense. As inscrições podem ser feitas pela internet até 1º de agosto. >

As aulas começam no dia 5 de agosto e vão até dezembro. O curso acontece às terças e quintas, das 14h30 às 17h, no espaço do circo, em Pituaçu. >

Uma apresentação especial será feita na finalização do projeto, em dezembro deste ano, dentro do "Festival Viva o Circo – ano XL". A ação faz parte do projeto “Celebrar os 40 buscando outros 40”, com apoio financeiro da FUNARTE, através do Programa de Ações Continuadas – Espaços Artísticos. >