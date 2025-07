POLÊMICA

Produtor da TV Câmara é demitido após vereadora ‘denunciar’ fotos de cueca em perfil pessoal

Jeldêam Álves era funcionário da TV Cultura há 12 anos

O funcionário estava na há 12 anos na Fundação Padre Anchieta, que comanda TV Cultura, e ocupava o cargo de editor-chefe da TV Câmara. A emissora produzia conteúdos institucionais para a Câmara Municipal. No entanto, ele também trabalhava com divulgação de marcas de roupas íntimas masculinas. >

A demissão de Jeldêam aconteceu em abril, mas ele só soube do motivo após a fala da vereadora na reunião do Conselho Editorial da Rede Câmara este mês. Na ocasião. Janaína Paschoal, que preside o conselho, comentou sobre a situação sem citar nomes. Ela reforçou a importância de os funcionários terem cuidado com suas vidas pessoais nas redes sociais, especialmente ao trabalhar em uma TV pública. >

Apesar da vereadora não considerar o comportamento crime, via as publicações do produtor como algo incompatível com o cargo em uma emissora pública. Janaína alertou ainda que, se outros profissionais fizerem publicações impróprias, poderão ser afastados ou passar por uma apuração. >