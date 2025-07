DIRETO DE TREMEMBÉ

Hacker preso com Robinho diz que dupla prepara lançamento de plataforma de apostas

Walter Delgatti Netto foi condenado por invadir sistemas do CNJ, enquanto ex-jogador cumpre pena por estupro

Carol Neves

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:35

Walter Delgatti e Robinho estão presos em Tremembé Crédito: Divulgação

No Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, o ex-jogador Robinho e o hacker Walter Delgatti Netto estariam articulando o lançamento de uma plataforma de apostas esportivas. A proposta foi revelada por Delgatti, conhecido como o "hacker de Araraquara", em conversas com seu advogado e também a funcionários da unidade prisional. A informação foi divulgada pelo blog True Crime, de O Globo.>

Presos em celas separadas, os dois mantêm contato durante o banho de sol e, segundo Delgatti, a ideia de empreender no setor de apostas partiu de Robinho. A expectativa seria abrir a empresa em liberdade, com uma possível progressão de regime. A estratégia envolveria a combinação da notoriedade do ex-atacante com a experiência de Delgatti em tecnologia.>

Condenado a 8 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Delgatti já havia ganhado notoriedade ao acessar conversas privadas de integrantes da Operação Lava Jato, incluindo o então juiz Sergio Moro. Ele também foi preso por forjar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, sob orientação da deputada Carla Zambelli (PL-DF), também condenada e atualmente foragida na Itália.>

Já Robinho cumpre pena de 9 anos pelo estupro de uma jovem na Itália. Ele tenta avançar para o regime semiaberto, mas enfrenta reveses judiciais. Recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que buscavam reverter a sentença italiana, foram negados.>

Rotina na cadeia>

No cotidiano de Tremembé, Robinho recebe visitas frequentes da esposa e dos três filhos. De acordo com funcionários da prisão, ele tem demonstrado sinais de instabilidade emocional. Chegou a parar de jogar futebol com outros detentos, uma atividade que liderava nos primeiros meses de prisão. >

Nos dias em que o filho Robson Júnior, de 17 anos, o visita, Robinho se mostra mais animado, caminha com o jovem no pátio da prisão e o apresenta com orgulho aos demais internos - o garoto estreou recentemente pelo time profissional do Santos. Ele também obteve autorização para receber visitas do seu pastor particular no espaço ecumênico da penitenciária.>