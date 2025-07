CRIME

Mulher é executada com tiros na cabeça em São Francisco do Conde

Vítima foi identificada como Mônica Ramos dos Santos

Moradores de São Franscisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram assustados com uma execução brutal no final de semana. Uma mulher, identificada como Mônica Ramos dos Santos, de 35 anos, foi morta com tiros na cabeça na Rua Manoel do Amaral, no bairro de Pitangueira. >