AUTUADAS

Três padarias da Pituba são flagradas vendendo produtos vencidos

Nova fase da operação Delicatessen foi deflagrada nesta segunda-feira (28)

A informação foi confirmada pelo delegado Thiago Dantas, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Entre as irregularidades encontradas durante a operação estão a venda de alimentos vencidos, sem rótulo, com etiquetas adulteradas, além de fraude na pesagem de alimentos. Os policiais continuam nas ruas do bairro no início da tarde, e o número de estabelecimentos autuados deve ser atualizado no final do dia. >