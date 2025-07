137 MIL SEGUIDORES

Famoso bar em Lauro de Freitas anuncia fechamento: 'Grandes desafios'

Blitz Music Bar é um dos principais points da região

"Essa decisão foi tomada com o coração apertado, mas também com a certeza de que deixamos uma história bonita, construída ao lado de cada artista, equipe, parceiro e, principalmente, de vocês que vibraram com a gente a cada show", declarou. O perfil já desativou todas as publicações e editou a biografia do Instagram para "Obrigado a todos. Vivemos momentos incríveis". >