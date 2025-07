PRECIOSIDADES

Tesouro escondido: esmeraldas encontradas na Bahia chegam a 90kg e R$ 1,5 bilhão

Grande parte do material é localizado na "capital das esmeraldas", que fica no interior do estado

Esther Morais

Publicado em 28 de julho de 2025 às 05:00

Canga de esmeralda Crédito: Divulgação

Esmeraldas gigantes, raras e milionárias seguem sendo desenterradas no interior da Bahia. Só no último ano, pelo menos três pedras de valor altíssimo foram encontradas na região de Pindobaçu, no Centro-Norte do estado - onde está concentrada uma das maiores jazidas do mundo.>

Conhecida como a "capital das esmeraldas", a cidade baiana já revelou preciosidades de até 351 quilos e avaliadas em até R$ 3 bilhões. Uma das peças será leiloada em breve com lance inicial de R$ 100 milhões.>

As riquezas que brotam do chão de Pindobaçu, no centro-norte da Bahia, têm surpreendido até os mais experientes mineradores. A cidade voltou ao centro dos holofotes após o anúncio do leilão de uma pedra bruta de 92,5 kg e 68 cm de altura. Avaliada em R$ 1,5 bilhão, a canga - como é chamada a esmeralda em estado bruto - será leiloada online no próximo dia 8 de agosto, com lance inicial de R$ 100 milhões. >

Esmeraldas na Bahia 1 de 5

Essa é apenas uma entre diversas pedras gigantes encontradas na Serra da Carnaíba, área de intenso garimpo que colocou o município no mapa da mineração mundial. Desde 2001, pelo menos seis esmeraldas de grande porte foram localizadas na região, com pesos que variam de 69 a 404 quilos e valores que ultrapassam a casa dos bilhões.>

A maior descoberta até hoje é uma canga batizada de “Constelação”, formada por mais de 10 mil esmeraldas. Com 1,35 metro de altura e 351 kg, a pedra está avaliada em impressionantes R$ 3 bilhões. Seu dono é um empresário do ramo da mineração que vive em Salvador e prefere manter o anonimato, por questões de segurança. >

A pedra foi mostrada pela primeira vez em rede nacional em fevereiro deste ano, durante reportagem exibida no programa Domingo Espetacular, da TV Record. Segundo o advogado do proprietário, já há propostas de compra vindas da Europa, Emirados Árabes e América Latina.>

Outra joia de peso é uma esmeralda de 69 kg com certificado internacional de autenticidade emitido pelo Gemological Institute of America (GIA). A peça também foi extraída em Pindobaçu e tem lance inicial de R$ 100 milhões.>

A corrida por essas preciosidades não é recente. A primeira mina de esmeralda da região foi aberta em 1963, e desde então, a Serra da Carnaíba segue ativa. >

Em 2017, por exemplo, uma pedra de 137 kg foi vendida por um empresário pernambucano e um investidor baiano por R$ 500 milhões. Já em 2024, uma esmeralda de 137 kg foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão da Receita Federal, após ter sido apreendida no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, quando tentavam despachá-la para fora do país com documentação falsa.>