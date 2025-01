PINDOBAÇU

Justiça americana formaliza repatriação de esmeralda encontrada no norte da Bahia

Medida foi solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3)

A esmeralda avaliada em um bilhão de dólares, encontrada na cidade de Pindobaçu, no norte da Bahia, teve a repatriação formalizada pelos Estados Unidos. A pedra preciosa pesa cerca de 380 kg e foi localizada em 2001. A decisão foi protocolada antes que o prazo, até o dia 6 de dezembro de 2024, fosse expirado. A medida foi solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e cumprida pelo Departamento de Justiça Americana.

Após cumprido o protocolo, são até 60 dias para pedidos de recursos. O prazo será finalizado em fevereiro, sendo assim, ainda não há estimativa de tempo para que a pedra seja devolvida ao país de fato. Quando chegar ao país, a expectativa é que ela fique exibida no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Em 21 de novembro, a decisão proferida pelo juiz Reggie Walton, da Corte Distrital de Columbia, concordou com uma sentença do TRF3 que apontava a ilicitude no processo de exportação da pedra para os EUA.