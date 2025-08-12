Acesse sua conta
Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:22

Rio do Sul Crédito: Reprodução/Secretaria da Fazenda de Santa Catarina

A Prefeitura de Rio do Sul, cidade localizada em Santa Catarina, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher mais de 100 vagas de ensino fundamental, médio e superior. Os salários iniciais são de até R$ 21,6 mil.

As inscrições podem ser feitas através deste site. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade: R$ 50 para fundamental; R$ 80 para médio; R$ 120 para superior. O prazo é até 20h do dia 15 de setembro.

Cada concorrente pode se inscrever apenas para uma vaga. Há oportunidades diversas, como carpinteiro, técnico em agropecuária, pedagogo, geólogo, auditor interno, nutricionista, psicólogo, fiscal de obras e posturas, professores, procurador previdenciário, técnico em enfermagem, motorista, cozinheiro, entre outros cargos.

Confira cargos do concurso da prefeitura de Rio do Sul

Confira cargos do concurso da prefeitura de Rio do Sul por Reprodução/Edital
Os selecionados vão cumprir carga horária de até 40 horas semanais, a depender do cargo. A remuneração varia de R$ 1.568,14 a R$ 21.639,25. Para assumir o cargo, o aprovado deve estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter 18 anos completos na admissão e não ter sido demitido por improbidade.

Podem ter isenção na taxa aqueles que forem doadores regulares de sangue ou medula óssea, idosos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A solicitação deve ser feita na Área do Candidato.

As provas objetivas estão previstas para o dia 19 de outubro, sendo que os horários e local de prova serão anunciados no dia 14 do mesmo mês, a partir das 18h. O exame será avaliado pelo Instituto Tupy.

Além da prova objetiva, candidatos ao cargo de calceteiro, carpinteiro, pintor, coveiro, lubrificador, motorista de caminhão, motorista de veículo leve (carro e moto), motorista socorrista, operador de equipamentos e pedreiro terão que passar por uma prova prática. Tal prova será realizada em domingos ou feriados.

