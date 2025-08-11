Acesse sua conta
Analista, promotor, escrivão: por que há tantas oportunidades para Direito no mundo dos concursos?

Concursos para vagas do ramo têm salários iniciais de até R$ 31,5 mil

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:00

Advogados
Advogados Crédito: Shutterstock

A maior parte dos concursos públicos que estão com edital publicado e oferecem alta remuneração têm vagas para a área de Direito. Esse é o caso do processo seletivo aberto para Analista de Promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) – com salários iniciais de R$ 13,5 mil –, assim como o do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), que deve anunciar, ainda nesta segunda-feira (11), um concurso com 20 vagas e remuneração inicial de até R$ 31,9 mil, tendo cargo para promotor. Mas, afinal, por que há tantas oportunidades para essa área no mundo dos concursos?

De acordo com o professor Alan Vinícius, fundador do Acerte Concursos, existe uma alta demanda para cargos que contemplam bacharéis em Direito – portanto, não necessariamente advogados – que faz com que a área seja bastante requisitada pelas mais diversas instituições, sobretudo àquelas ligadas aos tribunais.

“Existe uma carreira de tribunais, como os Tribunais de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e tantos outros. Toda esta gama de instituições possui cargos de Analista Judiciário na área judiciária, que é voltada para bacharéis em Direito”, esclarece.

Para além dos tribunais, ele destaca a recorrência de vagas para esta área também em outras instituições, que funcionam como outros braços da Justiça. “Acontece de ter Analista de Direito nos ministérios públicos, seja dos estados ou da União, nas defensorias públicas e nas procuradorias gerais. Além disso, há concursos específicos para a carreira jurídica, como é o caso de procurador, promotor, juiz, dentre outros”, diz.

Alan afirma que o número de ofertas para a área de Direito ocorre de maneira proporcional à demanda judiciária. “Na medida que os conflitos aumentam, bem como a população como um todo, isso gera uma demanda judiciária e uma demanda por mais vagas. Há ainda outras razões, como aposentadoria e falecimento”, pontua.

Atualmente, há vagas para a área de Direito com salários iniciais de até R$ 31,9 mil. As principais oportunidades são ofertadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) e pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans).

