Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministério Público anuncia inscrições para concurso com salários iniciais de R$ 13,5 mil e auxílios

Inscrições podem ser feitas a partir das 10h de quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:25

Ministério Público de São Paulo Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) publicou o edital e anunciou, nesta segunda-feira (11), a abertura das inscrições para o concurso público que visa preencher 15 vagas imediatas. Os salários iniciais são de até R$ 13,5 mil.

As inscrições podem ser feitas através deste site, a partir das 10h de quinta-feira (14), sendo que o prazo termina às 23h59 do dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 181, sendo que doadores de sangue podem ter direito à isenção total.

Já quem estiver regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou em curso superior, e receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou for desempregado pode ter desconto de 50% na taxa de inscrição.

O concurso oferta 15 vagas para o cargo de Analista de Promotoria II e também objetiva preencher a formação de cadastro reserva. As oportunidades são para atuação nas áreas regionais da capital, da Grande Sai Paulo, de Santos e do Vale do Ribeira; Campinas e Taubaté; Piracicaba e Sorocaba; Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente; Franca; Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Concurso para Analista de Promotoria do MPSP

Matérias específicas cobradas no concurso por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Calendário de prova do concurso de analista da promotoria do MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Conteúdo das provas do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Conteúdo das provas do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Distribuição das vagas por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Distribuição das vagas por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Especialidade do cargo por Reprodução/Edital Concurso MPSP
Remuneração do concurso MPSP por Reprodução/Edital Concurso MPSP
1 de 8
Matérias específicas cobradas no concurso por Reprodução/Edital Concurso MPSP

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. Eles vão receber vencimento básico de R$ 5.162,22, gratificação de R$ 8.420,53, somando salário de R$ 13.581. Além disso, há auxílio alimentação mensal de R$ 1.450, auxílio transporte diário de R$ 17,80, e auxílio saúde mensal de R$ 2.037,26.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas no dia 11 de novembro, no turno da manhã e da tarde, respectivamente. Ainda será definida a data da prova oral. A banca que avaliará o exame é da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Fundação Vunesp.

Mais recentes

Imagem - 170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
Imagem - Concurso para procurador-geral tem 15 vagas e salário de R$ 37,7 mil; veja datas e etapas

Concurso para procurador-geral tem 15 vagas e salário de R$ 37,7 mil; veja datas e etapas
Imagem - Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil