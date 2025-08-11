AUXÍLIOS DE R$ 3,4 MIL

Ministério Público anuncia inscrições para concurso com salários iniciais de R$ 13,5 mil e auxílios

Inscrições podem ser feitas a partir das 10h de quinta-feira (14)

Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:25

Ministério Público de São Paulo Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) publicou o edital e anunciou, nesta segunda-feira (11), a abertura das inscrições para o concurso público que visa preencher 15 vagas imediatas. Os salários iniciais são de até R$ 13,5 mil.

As inscrições podem ser feitas através deste site, a partir das 10h de quinta-feira (14), sendo que o prazo termina às 23h59 do dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 181, sendo que doadores de sangue podem ter direito à isenção total.

Já quem estiver regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou em curso superior, e receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou for desempregado pode ter desconto de 50% na taxa de inscrição.

O concurso oferta 15 vagas para o cargo de Analista de Promotoria II e também objetiva preencher a formação de cadastro reserva. As oportunidades são para atuação nas áreas regionais da capital, da Grande Sai Paulo, de Santos e do Vale do Ribeira; Campinas e Taubaté; Piracicaba e Sorocaba; Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente; Franca; Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. Eles vão receber vencimento básico de R$ 5.162,22, gratificação de R$ 8.420,53, somando salário de R$ 13.581. Além disso, há auxílio alimentação mensal de R$ 1.450, auxílio transporte diário de R$ 17,80, e auxílio saúde mensal de R$ 2.037,26.