MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Universidade anuncia concurso com salários iniciais de até R$ 4,9 mil e auxílios

Inscrições vão entre 18 de agosto e 4 de setembro

Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 15:17

Universidade Federal de Goiás (UFG) Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou o concurso público que visa preencher 33 vagas de níveis médio, técnico e superior na área administrativa. Os salários vão até R$ 4,9 mil, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil.

Os interessados poderão se inscrever neste site. A taxa de inscrição custa R$ 130 para os cargos de níveis médio e técnico, e R$ 150 para cargos de nível superior. As inscrições têm início no dia 18 de agosto e o prazo termina às 17h do dia 4 de setembro.

Das vagas que devem ser preenchidas, 18 são destinadas para Assistente em Administração em Goiânia. Todos os outros cargos têm uma vaga prevista para Administrador, Arquivista, Biomédico, Engenheiro na área biomédica, Técnico Desportivo, Assistente em Administração em Goiás, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico de Laboratório (nas áreas de áudio, audiovisual, iluminação e som, Ciências e materiais de construção).

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 28 de setembro, nos locais e horários que serão divulgados no dia 23 do mesmo mês, pelo site do concurso. O exame terá 50 questões que deverão ser respondidas no tempo de 4h30 para os candidatos de nível médio, técnico e superior; e 4h para técnicos de laboratório nas áreas específicas.

O concurso está a cargo do Instituto Verbena. Além da prova objetiva, está prevista uma prova discursiva para Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Administrador, Biomédico, Engenheiro e Técnico Desportivo. Os técnicos de laboratório também serão submetidos a uma prova prática.

A UFG oferece salários entre R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil, auxílio educação, auxílio saúde e adicionais previstos na legislação como gratificação por qualificação.