JUNHO EM ALTA

Veja quais são os bairros de Salvador mais procurados para hospedagem no São João

Cidade deve registrar crescimento de 35% no mercado de aluguel por temporada neste mês

Larissa Almeida

Publicado em 19 de junho de 2025 às 05:45

Anúncios de aluguel em prédio na Barra Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Destino cobiçado pelos turistas no verão, Salvador também vai atrair visitantes em meio ao inverno por conta do São João. Segundo projeção da Seazone, empresa que é a principal gestora de imóveis para aluguel por temporada do Brasil, a cidade deve registrar crescimento de 35% no mercado de aluguel por temporada em junho. Os bairros mais procurados para hospedagem são de fácil acesso a alguns dos palcos juninos da cidade concentrados no Centro Histórico. >

O mais demandado para aluguel é o bairro da Barra, que detém pelo menos três cartões postais de Salvador. De acordo com Bruno Benetti, COO da Seazone, a localidade se destaca pela boa disponibilidade de imóveis para locação, sobretudo os studios, que são ideais para casais e grupo de até três pessoal – principais perfis dos turistas que devem vir para a capital baiana neste período. >

Os outros dois bairros mais demandados para aluguel no São João são Ondina e Rio Vermelho, que também contam com uma localização de prestígio na cidade, sendo ‘point’ de turistas pelas praias. Para Bruno Benetti, esses locais também cumprem requisitos específicos que conquistam visitantes. >

“A localização com vista para o mar, acesso fácil a restaurantes e serviços turísticos é o que o turista busca. Normalmente, ele quer fazer tudo a pé e em um lugar extremamente bonito. Hoje, fala-se muito do ‘instagramável’, que é aquilo que fica bonito no story do Instagram também, então esse diferencial ajuda bastante a região, mais do que as regiões centrais”, afirma. >

Ainda de acordo com o COO da Seazone, esses três bairros são também os que mais costumam ser procurados o ano todo em Salvador, não sendo esta busca uma exclusividade do período junino. No que diz respeito ao Rio Vermelho, outro fator que ajuda a atrair quem é de fora da cidade é a vida noturna. >

“O Rio Vermelho e a Pituba, que não aparece na lista, se destacam bastante nessa questão de restaurantes e bares, sendo algo que tem chamado bastante atenção, principalmente, para quem quer aproveitar a noite e a gastronomia de Salvador”, ressalta Bruno. >

Com maior poder de atração turística no Carnaval e no Réveillon, a perspectiva de crescimento de demanda de visitantes no São João de Salvador é uma novidade bem-vinda. Ainda neste mês, são esperados turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, bem como pessoas do interior da Bahia. >