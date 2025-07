ESPECIAL

Indústria e energia limpa: o novo elo da produtividade

Investimentos na transição energética impulsionam competitividade do setor industrial



Murilo Gitel

Publicado em 29 de julho de 2025 às 06:00

Em meio a um cenário global cada vez mais pressionado por metas de sustentabilidade e ESG (práticas ambientais, sociais e de governança), a competitividade da indústria brasileira está passando por uma mudança estrutural. Nesse sentido, investir em energia limpa deixou de ser apenas uma decisão ambientalmente responsável para se tornar um fator estratégico de produtividade e redução de custos. >

A Tronox tem dado passos concretos em sua transição energética, com destaque para algumas iniciativas importantes em sua planta em Camaçari (BA), que refletem seu compromisso proativo com um futuro mais sustentável. >

A empresa se tornou a primeira planta de produção de pigmentos 100% renovável de Camaçari. Desde 2024, a fábrica opera com energia elétrica proveniente de fonte 100% renovável, especificamente de origem eólica, para todos os seus processos industriais.>

Esse modelo de transição energética foi cuidadosamente estruturado com rigor técnico e econômico, priorizando a segurança regulatória e a eficiência contratual para garantir um fornecimento contínuo e rastreável de energia verde. >

Carbono neutro e ODS

Essa iniciativa não apenas reduz significativamente a pegada de carbono associada ao consumo de energia, eliminando emissões pela queima de combustíveis fósseis e diminuindo as emissões indiretas, mas também contribui diretamente para as metas de neutralidade de carbono e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial os ODS 7 (Energia Acessível e Limpa) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).>

“A ampliação do uso da matriz energética renovável é um passo fundamental para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade da empresa e seu alinhamento com as metas climáticas globais”, ressalta o líder de Meio Ambiente da Tronox, Gabriel Medina.>

Produtividade e desenvolvimento

A transição energética está no centro da transformação da indústria moderna, não apenas como uma questão ambiental, mas como um vetor estratégico de produtividade e competitividade. A Unipar, referência no setor químico e petroquímico, tem feito dessa transformação um pilar de produtividade e desenvolvimento. >

Com operações intensivas em energia elétrica – responsável por cerca de 50% dos custos com insumos na produção de cloro e soda cáustica –, a companhia estruturou um modelo de autoprodução de energia renovável. Seus investimentos contemplam três complexos no Brasil: o parque eólico Tucano (BA), o parque solar Lar do Sol (MG) e o parque eólico Cajuína (RN) que, juntos, asseguram uma capacidade instalada de 485 MW.>

Esse movimento fortalece sua competitividade ao garantir previsibilidade de custos, segurança no fornecimento e redução de impactos ambientais.>

Micro e pequenas indústrias

E se engana quem imagina que a transição estratégica está restrita às grandes empresas. O Sebrae Bahia atua de forma estratégica para fortalecer o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas indústrias, especialmente por meio de programas dedicados à promoção de ações de capacitação e inovação nos processos, aproximação e protagonismo em cadeias produtivas.>

“Nossa prioridade é aumentar a competitividade e produtividade das empresas, promovendo inovação por meio das consultorias tecnológicas do Sebraetec, práticas ESG, além de trilhas personalizadas e consultorias de gestão. O Sebrae proporciona ações de acesso ao mercado como missões técnicas e participação em eventos e articulação com grandes indústrias”, destaca o coordenador de Indústria do Sebrae Bahia, Tércio Calmon.>