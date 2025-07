ESPECIAL

Integração energética pode baratear custos da indústria

Avaliação é de Rafael Valverde, um dos idealizadores do evento internacional iBEM



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Publicado em 29 de julho de 2025 às 06:00

Rafael Valverde, na abertura do iBEM 2025: segredo está no controle operacional Crédito: Divulgação/iBEM

A transição energética não se faz apenas pela redução da dependência de fontes fósseis e sua consequente migração para renováveis. Ela exige inteligência na forma como a energia é gerada, distribuída e consumida. É nesse ponto que entra o conceito de integração energética: uma estratégia que conecta, de maneira eficiente, o que se produz com o que se consome em cada unidade industrial. >

De acordo com o especialista em energias renováveis e CEO da Eolus Consultoria, Rafael Valverde, o segredo está no controle. “Quem conseguir ter melhor controle operacional sobre estas duas curvas de oferta e de carga conseguirá ter um custo bastante competitivo e um melhor cenário da energia e dos preços sobre o seu processo. ” >

Isso significa alinhar a geração (que pode vir de fontes como solar, eólica ou hídrica) com o momento real de consumo da fábrica, evitando desperdícios e reduzindo custos. De acordo com Valverde, o desafio técnico da integração, em muitos casos, é superestimado. “Mesmo com diferentes fontes de energia, uma vez que essa geração se conecta ao sistema interligado, ela deixa de carregar a separação de onde veio o elétron. O que temos é uma espécie de contabilidade de origem e destino”, explica. >

Dessa forma, a complexidade consiste em compatibilizar os horários de produção energética com os picos de uso, especialmente em soluções locais ou off-grid. Nesses casos, tecnologias como sistemas de armazenamento por baterias têm se mostrado aliadas promissoras.>

Salvador sediará evento internacional sobre o tema

Diante desse cenário, eventos como o International Brazil Energy Meeting (iBEM), que será realizado de 24 a 26 de março de 2026, no Centro de Convenções de Salvador, ganham ainda mais relevância. “O iBEM tem um papel essencial para estabelecer as discussões e os pontos norteadores de uma política e um conjunto de medidas efetivos que favoreçam esta transição energética”, defende Rafael Valverde, um dos idealizadores do encontro juntamente com o diretor da Austral, Nicolás Honorato, e o CEO da BrainMarket, Eduardo Aragon.>

Com presença ativa da iniciativa privada e do poder público, o evento promete ser um espaço estratégico para tratar de novos arranjos regulatórios, soluções tecnológicas e parcerias comerciais. Como destaca o CEO da Eolus, “energia é um insumo importante e participativo nos custos de produção do produto final. Discutir alternativas e aprimoramentos é crucial para garantir competitividade e sustentabilidade às indústrias brasileiras”.>

Serviço:

O que: iBEM 2026>

Quando: 24 a 26 de março de 2026>

Onde: Centro de Convenções de Salvador>

Mais informações: ibemenergy.com/ >