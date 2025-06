SÃO JOÃO

‘Xote de Anjo’, de A Patroa, vence troféu Correio Folia Junina 2025

Votação recebeu 112.576 votos

Millena Marques

Publicado em 30 de junho de 2025 às 14:09

Banda 'A Patroa' Crédito: Reprodução/Instagram

Os leitores do CORREIO elegeram ‘Xote de Anjo’, da banda ‘A Patroa’, como a melhor música do São João de 2025. A canção, composição de Allan Requião, está disponível no Spotify e no Youtube. A canção vencedora teve 50,48% dos votos.>

A votação realizada pelo Jornal CORREIO, com curadoria do colunista Osmar Marrom Martins, esteve no ar por quase um mês e teve total de total de 112.576 votos.>

‘A Patroa’ é uma banda baiana fundada em 2013 pela vocalista Daisy Soares e a guitarrista Paulinha. Confira abaixo o videoclipe da canção campeã do torneio, que coleciona 45 mil visualizações no Youtube. >

Em segundo lugar na votação ficou Chamego É Que Nem Dendê, de Zé Fubuia, com 30.67% dos votos. Em terceiro aparece Mulher Nordestina, de Luana Ingry, com 11.37%. Veja abaixo o resultado final:>

Inspirado no tradicional prêmio que consagra a música do Carnaval, a versão dedicada ao São João foi criada em 2022 e, desde então, mobiliza o público com milhares de votos. >

No ano da estreia, a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves. Em 2023, a vitória foi de Del Feliz com a canção 'Meu Dengo'. Já em 2024, ‘Amar em Off’, de Jeanne Lima, ficou em 1º Lugar.>

