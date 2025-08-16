OPORTUNIDADE

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Vagas são para os níveis médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:00

Vagas são para a cidade de Angelim Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Angelim, no estado de Pernambuco, divulgou o edital do concurso público para cargos da gestão municipal com 131 vagas imediatas e salários iniciais que chegam até R$ 7,5 mil. No certame, que tem inscrições abertas a partir de segunda-feira (18), há oportunidades para pessoas com formação de nível médio, técnico e superior.

As vagas destacadas são para os cargos de médico ambulatorial, pediatra e ginecologista que têm remuneração inicial estabelecida em R$ 7.500,0 por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. No certame, há 10 vagas para professores com licenciatura plena e salário de R$ 5.712,00 por 200 horas mensais de trabalho. Veja todas as vagas abaixo:

Concurso da Prefeitura de Angelim 1 de 4

Quem estiver interessado em participar do concurso deve se inscrever até o dia 18 de setembro pelo site da Fundação Vale do Piauí, que é a banca responsável por organizar o certame. As taxas de participação para os não contemplados são de R$ 62,60 (fundamental), R$ 72,60 (médio e técnico), e R$ 92,60 (superior).