Prefeitura abre concurso com 90 vagas imediatas e salários de até R$ 14 mil

Wendel de Novais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:35
A Prefeitura de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, tem um concurso aberto com 90 vagas imediatas e remuneração inicial que pode ultrapassar os R$ 14 mil. Os cargos colocados à disposição no certame variam entre os níveis médio, técnico e superior, de acordo com edital divulgado pela gestão do município.
As vagas são para diferentes funções, mas para um mesmo órgão: a Secretaria de Saúde. Já a jornada de trabalho, varia entre 10 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O salário inicial mais alto é para a função de médico da saúde da família, que tem remuneração de R$ 14.431,50. Veja todos os salários na galeria abaixo:
Salários foram divulgados em edital
Quem estiver interessado no certame, precisa se adiantar porque as incrições vão até às 17h do dia 18 de agosto de 2025, pelo site Unibave, banca organizadora do concurso. O certame terá prova objetiva com perguntas de língua portuguesa, informática, atualidades e conhecimentos específicos de cada função.
A data do concurso foi definida para o dia 31 de agosto. Caso aprovado, o cargo dos candidatos terá validade de até dois anos, mas pode ser prorrogado mais uma vez pelo mesmo período.