Prefeitura abre concurso com 90 vagas imediatas e salários de até R$ 14 mil

Vagas são para níveis médio, técnico e superior

15 de agosto de 2025

A Prefeitura de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, tem um concurso aberto com 90 vagas imediatas e remuneração inicial que pode ultrapassar os R$ 14 mil. Os cargos colocados à disposição no certame variam entre os níveis médio, técnico e superior, de acordo com edital divulgado pela gestão do município.

As vagas são para diferentes funções, mas para um mesmo órgão: a Secretaria de Saúde. Já a jornada de trabalho, varia entre 10 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O salário inicial mais alto é para a função de médico da saúde da família, que tem remuneração de R$ 14.431,50. Veja todos os salários na galeria abaixo:

Quem estiver interessado no certame, precisa se adiantar porque as incrições vão até às 17h do dia 18 de agosto de 2025, pelo site Unibave, banca organizadora do concurso. O certame terá prova objetiva com perguntas de língua portuguesa, informática, atualidades e conhecimentos específicos de cada função.