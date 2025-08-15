Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com 90 vagas imediatas e salários de até R$ 14 mil

Vagas são para níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:35

Vagas são para Capivari de Baixo Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, tem um concurso aberto com 90 vagas imediatas e remuneração inicial que pode ultrapassar os R$ 14 mil. Os cargos colocados à disposição no certame variam entre os níveis médio, técnico e superior, de acordo com edital divulgado pela gestão do município.

As vagas são para diferentes funções, mas para um mesmo órgão: a Secretaria de Saúde. Já a jornada de trabalho, varia entre 10 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O salário inicial mais alto é para a função de médico da saúde da família, que tem remuneração de R$ 14.431,50. Veja todos os salários na galeria abaixo:

Quem estiver interessado no certame, precisa se adiantar porque as incrições vão até às 17h do dia 18 de agosto de 2025, pelo site Unibave, banca organizadora do concurso. O certame terá prova objetiva com perguntas de língua portuguesa, informática, atualidades e conhecimentos específicos de cada função.

A data do concurso foi definida para o dia 31 de agosto. Caso aprovado, o cargo dos candidatos terá validade de até dois anos, mas pode ser prorrogado mais uma vez pelo mesmo período.

