Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador

Escola Núcleo, em Pedrão, aguarda a verba do governo do estado para finalização; SEC não se pronuncia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:27

Conforme relato, as obras teriam sido paradas em março deste ano
Conforme relato, as obras teriam sido paradas em março deste ano Crédito: Reprodução

As paredes foram erguidas, o piso já começou a ganhar revestimento, mas as salas de aula ainda não receberam estudantes. Desde meados de março, a construção da Escola Núcleo da Fazenda Aboboreira, na zona rural de Pedrão, no centro-norte da Bahia, está parada. A denúncia é do vereador Edmundo de Jesus, popularmente conhecido como Nem de Nega (MDB). Em um vídeo gravado nessa quinta-feira (14), ele mostra os prédios já de pé, alguns com piso assentado, mas cercados pelo mato, que cresce sem controle.

Ao CORREIO, Nem, que é do mesmo partido do prefeito Marcílio Menezes, contou que a Escola Núcleo da Fazenda Aboboreira é uma das três unidades educacionais em construção na região. Além da Fazenda Aboboreira, ganharão escolas as Fazendas Gabriel e Povoação. Ainda segundo o vereador, atualmente as unidades escolares disponíveis na zona rural de Pedrão abrigam os primeiros anos do ensino fundamental, do 1º ao 4º ano. São duas turmas em uma sala, em turnos diferentes. A partir do 5º ano, os alunos precisam se deslocar para instituições na sede do município. Com as novas unidades, eles poderiam concluir todo o ciclo do Ensino Fundamental perto de casa.

O vereador diz que a previsão era de entrega no início deste ano, mas as obras foram interrompidas. “Na sessão [na Câmara], um funcionário disse que estavam parando a obra e que não tinha mais ninguém trabalhando. Ele falou que o pessoal já estava começando a circular por dentro e, se vacilasse, iam roubar material, porque estava ficando sozinho”, relatou. No local, encontrou as obras paradas, e os espaços já construídos, abandonados. “Isso aqui é imposto que nós pagamos e está assim, nessa situação hoje, abandonada”, lamentou o parlamentar.

Procurado pelo CORREIO, o prefeito de Pedrão, Marcílio Menezes (MDB), negou abandono e disse que aguarda repasse do governo do estado para a retomada das obras. Segundo ele, em junho, as construções passaram por vistoria técnica de engenharia para avaliar o percentual de execução e liberar o pagamento. "Conforme as notas técnicas disponibilizadas, as obras já atingiram o percentual elegível para a realização do pagamento pelo governo do estado. Estamos apenas aguardando a realização do desembolso para que a empresa retome em ritmo acelerado as execuções", comunicou o gestor.

Questionado sobre o prazo para o repasse de recursos e a retomada das obras, Marcílio disse que a informação é de responsabilidade da Secretaria de Educação da Bahia (SEC). Procurada nessa sexta-feira (15), a pasta não deu retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Mais recentes

Imagem - Motorista invade calçada de praça e atropela sete pessoas na Bahia

Motorista invade calçada de praça e atropela sete pessoas na Bahia
Imagem - Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba
Imagem - Salvador abre inscrições para capacitação e consultoria gratuitas de MEIs

Salvador abre inscrições para capacitação e consultoria gratuitas de MEIs

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
03

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil