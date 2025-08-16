ATRASO

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador

Escola Núcleo, em Pedrão, aguarda a verba do governo do estado para finalização; SEC não se pronuncia

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:27

Conforme relato, as obras teriam sido paradas em março deste ano Crédito: Reprodução

As paredes foram erguidas, o piso já começou a ganhar revestimento, mas as salas de aula ainda não receberam estudantes. Desde meados de março, a construção da Escola Núcleo da Fazenda Aboboreira, na zona rural de Pedrão, no centro-norte da Bahia, está parada. A denúncia é do vereador Edmundo de Jesus, popularmente conhecido como Nem de Nega (MDB). Em um vídeo gravado nessa quinta-feira (14), ele mostra os prédios já de pé, alguns com piso assentado, mas cercados pelo mato, que cresce sem controle.

Ao CORREIO, Nem, que é do mesmo partido do prefeito Marcílio Menezes, contou que a Escola Núcleo da Fazenda Aboboreira é uma das três unidades educacionais em construção na região. Além da Fazenda Aboboreira, ganharão escolas as Fazendas Gabriel e Povoação. Ainda segundo o vereador, atualmente as unidades escolares disponíveis na zona rural de Pedrão abrigam os primeiros anos do ensino fundamental, do 1º ao 4º ano. São duas turmas em uma sala, em turnos diferentes. A partir do 5º ano, os alunos precisam se deslocar para instituições na sede do município. Com as novas unidades, eles poderiam concluir todo o ciclo do Ensino Fundamental perto de casa.

O vereador diz que a previsão era de entrega no início deste ano, mas as obras foram interrompidas. “Na sessão [na Câmara], um funcionário disse que estavam parando a obra e que não tinha mais ninguém trabalhando. Ele falou que o pessoal já estava começando a circular por dentro e, se vacilasse, iam roubar material, porque estava ficando sozinho”, relatou. No local, encontrou as obras paradas, e os espaços já construídos, abandonados. “Isso aqui é imposto que nós pagamos e está assim, nessa situação hoje, abandonada”, lamentou o parlamentar.

Procurado pelo CORREIO, o prefeito de Pedrão, Marcílio Menezes (MDB), negou abandono e disse que aguarda repasse do governo do estado para a retomada das obras. Segundo ele, em junho, as construções passaram por vistoria técnica de engenharia para avaliar o percentual de execução e liberar o pagamento. "Conforme as notas técnicas disponibilizadas, as obras já atingiram o percentual elegível para a realização do pagamento pelo governo do estado. Estamos apenas aguardando a realização do desembolso para que a empresa retome em ritmo acelerado as execuções", comunicou o gestor.