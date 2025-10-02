EDUCAÇÃO

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Valor referente aos precatórios foi depositado pela União na conta do Governo do Estado no dia 26 de agosto

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:13

Farda antiga da rede estadual Crédito: Divulgação

O pagamento da quarta parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Abono Extraordinário começou a ser realizado nesta quinta-feira (2). Previsto para o dia 10 de outubro, o dinheiro dos precatórios foi creditado diretamente na conta dos beneficiados. Já o abono foi pago em folha extraordinária.

O valor referente aos precatórios foi depositado pela União na conta do Governo do Estado no dia 26 de agosto, como revelou reportagem do CORREIO.

STF autoriza repasse ao governo estadual 1 de 3

Os cálculos da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb) consideram que o abono extraordinário aprovado neste ano é 20% dos precatórios destinados para a categoria. Em 2024, essa porcentagem foi de 30%. Por isso, foi pago em parcela única no valor de R$ 6.359,61, para quem cumpre carga horária de 40 horas, e R$ 3.179,80, para os profissionais com jornada de 20 horas.

Os precatórios do Fundef são valores reconhecidos judicialmente que a União deve aos estados e municípios por repasses feitos de forma incorreta do antigo Fundef, referentes ao período de 1998 a 2006. Esses recursos entram nas contas estaduais e devem ser aplicados em ações de valorização da educação e do magistério.

Quem tem direito?

Abono Convencional (rateio proporcional): somente quem trabalhou no período de 1998 a 2006, com cálculo proporcional à jornada e aos meses reconhecidos.