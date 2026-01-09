Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para Colégio da Polícia Militar terminam nesta sexta-feira (9); saiba como participar

Candidaturas podem ser feitas no site oficial da corporação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:47

Colégio Militar de Salvador
Colégio Militar de Salvador Crédito: Divulgação

Terminam nesta sexta-feira (9) as inscrições do processo seletivo para admissão de alunos nas 16 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI. O responsável pelo aluno pode fazer a inscrição até às 23h59 através do site oficial da Polícia Militar.

O sorteio eletrônico das vagas será realizado em 16 de janeiro às 10h, no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Avenida Dendezeiros, em Salvador. Ao todo serão sorteadas 2.792 vagas para as 16 unidades do CPM na Bahia (Ensino Médio e Ensino Fundamental) e 53 para a creche na capital (Educação Infantil), totalizando 2.845 inscrições.

Leia mais

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Imagem - UFSB abre mais de 1200 vagas para cursos de graduação na Bahia; veja como se candidatar

UFSB abre mais de 1200 vagas para cursos de graduação na Bahia; veja como se candidatar

O sorteio será acompanhado por representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa da Bahia, Secretaria de Educação Municipal, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Associação Baiana de Imprensa, Ordem dos Advogados da Bahia e associações de classe dos policiais militares e bombeiros militares do Estado da Bahia, além de dois responsáveis por alunos inscritos no processo seletivo.

Tags:

Polícia Militar Educação

Mais recentes

Imagem - Vídeos curtos cansam mais os olhos do que ler no celular; veja como cuidar da visão

Vídeos curtos cansam mais os olhos do que ler no celular; veja como cuidar da visão
Imagem - Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia
Imagem - Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Jequié

Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Jequié

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem
04

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem