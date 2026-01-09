EDUCAÇÃO

Inscrições para Colégio da Polícia Militar terminam nesta sexta-feira (9); saiba como participar

Candidaturas podem ser feitas no site oficial da corporação

Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:47

Colégio Militar de Salvador Crédito: Divulgação

Terminam nesta sexta-feira (9) as inscrições do processo seletivo para admissão de alunos nas 16 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI. O responsável pelo aluno pode fazer a inscrição até às 23h59 através do site oficial da Polícia Militar.

O sorteio eletrônico das vagas será realizado em 16 de janeiro às 10h, no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Avenida Dendezeiros, em Salvador. Ao todo serão sorteadas 2.792 vagas para as 16 unidades do CPM na Bahia (Ensino Médio e Ensino Fundamental) e 53 para a creche na capital (Educação Infantil), totalizando 2.845 inscrições.