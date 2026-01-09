Inscrições para Colégio da Polícia Militar terminam nesta sexta-feira (9); saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:47
Terminam nesta sexta-feira (9) as inscrições do processo seletivo para admissão de alunos nas 16 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI. O responsável pelo aluno pode fazer a inscrição até às 23h59 através do site oficial da Polícia Militar.
O sorteio eletrônico das vagas será realizado em 16 de janeiro às 10h, no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Avenida Dendezeiros, em Salvador. Ao todo serão sorteadas 2.792 vagas para as 16 unidades do CPM na Bahia (Ensino Médio e Ensino Fundamental) e 53 para a creche na capital (Educação Infantil), totalizando 2.845 inscrições.
O sorteio será acompanhado por representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa da Bahia, Secretaria de Educação Municipal, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Associação Baiana de Imprensa, Ordem dos Advogados da Bahia e associações de classe dos policiais militares e bombeiros militares do Estado da Bahia, além de dois responsáveis por alunos inscritos no processo seletivo.