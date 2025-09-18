Acesse sua conta
Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Valores para categoria vão depender da carga horária dos professores contemplados

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:06

Abono extraordinário foi aprovado para professores da rede estadual de educação básica

Com a aprovação do abono extraordinário aos professores do ensino básico da rede pública estadual da Bahia, a categoria se pergunta quanto vai receber no mês de setembro. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb) já estima quanto cada professor vai receber.

De acordo com Marinalva Nunes, que preside a associação, o valor vai depender da jornada de trabalho dos contemplados. “Para quem tem 40 horas, a estimativa do abono é de R$ 2.184,76. Já para quem tem 20 horas, é metade disso: R$ 1.092,38. Esses são os valores do nosso cálculo. Torcemos para seja mais”, diz a presidente. O valor referente aos precatórios foi depositado pela União na conta do Governo do Estado no dia 26 de agosto, como revelou reportagem do CORREIO.

STF autoriza repasse ao governo estadual

Comprovante de transferência para pagamento de precatórios por Reprodução
STF autoriza repasse para o Governo do Estado por Reprodução
STF autoriza repasse para o Governo do Estado por Reprodução
1 de 3
Comprovante de transferência para pagamento de precatórios por Reprodução

Os cálculos da Aceb consideram que o abono extraordinário aprovado neste ano é 20% dos precatórios destinados para a categoria. Em 2024, essa porcentagem foi de 30%. Por isso, foi pago em parcela única no valor de R$ 6.359,61, para quem cumpre carga horária de 40 horas, e R$ 3.179,80, para os profissionais com jornada de 20 horas.

Têm direito aos precatórios 87.289 profissionais do magistério da Educação Básica, incluindo os que já se desligaram do Estado e herdeiros de servidores falecidos. O pagamento é feito como forma de complemento às verbas do Fundef não repassadas entre 1998 e 2006.

Não é preciso aprovação da Alba para o repasse dos precatórios, porém, o rito legislativo é necessário para o abono que será destinado à categoria. O valor referente aos precatórios foi depositado pela União na conta do Governo do Estado no dia 26 de agosto, como revelou reportagem do CORREIO.

