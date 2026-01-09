VERÃO

Previsão do tempo: fim de semana em Salvador terá sol, calor e pancadas rápidas de chuva

Temperaturas seguem elevadas na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:49

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O fim de semana em Salvador será marcado pela combinação de sol, calor e pancadas rápidas de chuva, segundo o Climatempo. A instabilidade aparece ao longo dos dias, mas apenas o domingo (11) tem previsão de chuva mais forte. As temperaturas permanecem altas, com máximas próximas dos 31 °C.

Na sexta-feira (9), o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros variam entre 23 °C e 31 °C, com 87% de chance de chuva e acumulado estimado em 10,1 mm. A umidade do ar segue elevada, podendo chegar a 89%, e os ventos sopram do sudeste a cerca de 12 km/h.

O sábado (10) repete o padrão: sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia e à noite. A temperatura mínima permanece em 23 °C, e a máxima chega novamente aos 31 °C. A chance de chuva é de 86%, com volume menor, em torno de 5,8 mm, e ventos do sudeste a 14 km/h.