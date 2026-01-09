Previsão do tempo: fim de semana em Salvador terá sol, calor e pancadas rápidas de chuva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:49
O fim de semana em Salvador será marcado pela combinação de sol, calor e pancadas rápidas de chuva, segundo o Climatempo. A instabilidade aparece ao longo dos dias, mas apenas o domingo (11) tem previsão de chuva mais forte. As temperaturas permanecem altas, com máximas próximas dos 31 °C.
Na sexta-feira (9), o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros variam entre 23 °C e 31 °C, com 87% de chance de chuva e acumulado estimado em 10,1 mm. A umidade do ar segue elevada, podendo chegar a 89%, e os ventos sopram do sudeste a cerca de 12 km/h.
O sábado (10) repete o padrão: sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia e à noite. A temperatura mínima permanece em 23 °C, e a máxima chega novamente aos 31 °C. A chance de chuva é de 86%, com volume menor, em torno de 5,8 mm, e ventos do sudeste a 14 km/h.
Já no domingo (11), o tempo muda levemente. O dia começa com sol e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas pela manhã, seguido por muitas nuvens à tarde. À noite, a tendência é de tempo firme. As temperaturas ficam um pouco mais amenas, variando entre 24 °C e 28 °C, com 84% de probabilidade de chuva e acumulado previsto de 1,8 mm. Os ventos passam a soprar de leste, a cerca de 10 km/h, e a umidade pode atingir 92%.