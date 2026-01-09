Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Previsão do tempo: fim de semana em Salvador terá sol, calor e pancadas rápidas de chuva

Temperaturas seguem elevadas na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:49

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O fim de semana em Salvador será marcado pela combinação de sol, calor e pancadas rápidas de chuva, segundo o Climatempo. A instabilidade aparece ao longo dos dias, mas apenas o domingo (11) tem previsão de chuva mais forte. As temperaturas permanecem altas, com máximas próximas dos 31 °C.

Lugares que bombam em Salvador no verão

No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO
Localizado em frente à Cruz do Pascoal, o Café e Cana é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. por Marina Silva/CORREIO
No Rio Vermelho, o Boteco do França é um clássico da boemia de Salvador, conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja sempre gelada, petiscos generosos e pratos que fazem parte da memória afetiva da cidade. Funciona todos os dias, a partir das 12h. por Divulgação
No Pelourinho, o Clube do Samba é um espaço dedicado à valorização do samba e da cultura popular. O funcionamento varia conforme a programação, com atividades mais frequentes de terça a domingo, geralmente a partir do fim da tarde, seguindo pela noite, especialmente às sextas, sábados e domingos. Entrada por Carolina Cerqueira/CORREIO
Na Barra, o Bar das Putas é um ponto irreverente e tradicional da boemia local, conhecido pelo clima descontraído, mesas na calçada, cerveja gelada e encontros animados que atravessam o dia e a noite, com vista para o movimento do bairro. por Paula Fróes/CORREIO
Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, o Bombar funciona de quarta a domingo, das 16h às 3h30, no Rio Vermelho. O primeiro andar é dedicado ao bar, comidas, sinuca e drinks, enquanto o segundo será palco de apresentações musicais e atividades culturais — com destaque para as aulas de dança (como forró e zuki) às quartas-feiras. por divulgação
Na Saúde, o Bar do Léo é um reduto tradicional e sem firulas, conhecido pela cerveja sempre gelada, chopp de vinho, conversa solta na calçada e pelo encontro de moradores, trabalhadores e boêmios que mantêm viva a alma popular do bairro. por Divulgação
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábado. Funciona de segunda e quinta, das18:30h à1h, sextas e sábados, das 18:30h às 2h, e aos domingos 12h às 22h. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, a música e a cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. por Reprodução/Instagram
No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. por Reprodução/Instagram
Localizado na Cruz do Pascoal, o R'Canto do Pascoal já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia que explora a culinária local. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h. por Marina Silva/CORREIO
Localizado na rua Direita de Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. por Marina Silva/CORREIO
1 de 12
No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO

Na sexta-feira (9), o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros variam entre 23 °C e 31 °C, com 87% de chance de chuva e acumulado estimado em 10,1 mm. A umidade do ar segue elevada, podendo chegar a 89%, e os ventos sopram do sudeste a cerca de 12 km/h.

O sábado (10) repete o padrão: sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia e à noite. A temperatura mínima permanece em 23 °C, e a máxima chega novamente aos 31 °C. A chance de chuva é de 86%, com volume menor, em torno de 5,8 mm, e ventos do sudeste a 14 km/h.

Já no domingo (11), o tempo muda levemente. O dia começa com sol e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas pela manhã, seguido por muitas nuvens à tarde. À noite, a tendência é de tempo firme. As temperaturas ficam um pouco mais amenas, variando entre 24 °C e 28 °C, com 84% de probabilidade de chuva e acumulado previsto de 1,8 mm. Os ventos passam a soprar de leste, a cerca de 10 km/h, e a umidade pode atingir 92%.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Vídeos curtos cansam mais os olhos do que ler no celular; veja como cuidar da visão

Vídeos curtos cansam mais os olhos do que ler no celular; veja como cuidar da visão
Imagem - Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia
Imagem - Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Jequié

Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Jequié

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem
04

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem