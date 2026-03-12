Acesse sua conta
Confira quais as vias de Salvador com limite de velocidade de 40 km/h

Limite leva em consideração características como alto fluxo de pedestres, presença de comércio, escolas e hospitais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:30

Trânsito em Salvador
Trânsito em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Ao menos 52 ruas e avenidas da capital baiana já passaram pelo processo de readequação do limite de velocidade. Em algumas delas, o teto estabelecido é de 40 km/h, levando em consideração características como alto fluxo de pedestres, presença de comércio, escolas e hospitais, além da circulação de meios de transporte não motorizados.

Até o fim de 2023, pelo menos 13 trechos do trânsito de Salvador haviam sido readequados para o limite de 40 km/h, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Viária de Salvador. A medida segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere que a velocidade máxima em vias urbanas não ultrapasse 50 km/h. Em áreas residenciais ou com grande concentração de pessoas caminhando ou andando de bicicleta, esse limite pode cair para 30 km/h. O objetivo da mudança é aumentar a segurança no trânsito e no tráfego nas vias da capital.

“A velocidade ainda é a maior causa de sinistros. A readequação de velocidade é algo que está acontecendo no mundo todo. As vias estão sendo readequadas justamente para trazer mais segurança viária. Com a readequação, você melhora o tempo de resposta em relação aos sinistros”, explica o superintendente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Diego Brito.

Dados da OMS apontam que a redução da velocidade em até 5% pode representar uma diminuição de até 30% nos sinistros fatais. Imagine que um carro esteja a 25 metros de distância de um pedestre em uma rua. Com o veículo a 60 km/h, o condutor não conseguiria frear a tempo, e o pedestre seria atingido, com estimativa de apenas 2% de chance de sobrevivência. Com a velocidade a 50 km/h, as chances de sobrevivência aumentam para cerca de 20%. Já com o automóvel a 40 km/h ou menos, o atropelamento pode ser evitado.

Os resultados das readequações também têm se mostrado positivos na prática. Na última via a ter a velocidade reduzida, os sinistros fatais chegaram a ser zerados. “A velocidade média da Avenida Bonocô já era de 42 a 50 km/h. Readequamos [o limite] de 70 para 60 km/h e diminuímos o número de sinistros naquele local. No ano passado, por exemplo, não tivemos nenhum sinistro fatal, em comparação com 2024, quando tivemos dois”, afirmou Brito.

A redução do número de acidentes e sinistros nas vias de Salvador é uma das prioridades da Transalvador, visto que a capital baiana faz parte atualmente de um acordo internacional voltado à redução da mortalidade no trânsito. O Plano Global para a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelece que as cidades unam esforços para reduzir em 50% o número de mortes relacionadas a acidentes de trânsito a cada 10 anos. Em 2020, Salvador teve 122 sinistros com mortes. Desse modo, a meta é reduzir para 61. 

“As mortes no trânsito muitas vezes não geram a comoção que deveriam gerar. Fazemos de tudo para demonstrar essa preocupação e mostrar que nos importamos com as vidas”, destacou o superintendente.

Por isso, outras vias devem passar por readequação de velocidade. Um desses locais é a Avenida Anita Garibaldi, que atualmente possui velocidade máxima de 70 km/h. Outros dois pontos analisados ficam na Avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções Salvador, e na região do Corsário, na nova orla de Pituaçu.

Em todos os três casos, a velocidade máxima deve ser reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Ainda não há estimativa de quando as mudanças serão implementadas.

Confira as vias de Salvador com velocidade máxima de 40 km/h:

  1. Estrada do Coqueiro Grande;
  2. Avenida Dendezeiros do Bonfim;
  3. Rua Farol de Itapuã;
  4. Avenida Milton Santos;
  5. Rua Sabino Silva;
  6. Avenida Estados Unidos;
  7. Avenida Sete de Setembro;
  8. Trânsito Calmo Pituba;
  9. Trânsito Calmo Stella Maris;
  10. Trânsito Calmo Rio Vermelho; 
  11. Trânsito Calmo da Barra;
  12. Trânsito Calmo de Itapegipe

