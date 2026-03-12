Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celular de mulher arrastada por enxurrada na Bahia é rastreado em canal de rio

Rosânia Borges desapareceu após carro por aplicativo ser levado pela água

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:26

Rosânia Silva Borges, 46 anos, foi arrastada em enxurrada Crédito: Reprodução

O celular de Rosânia Silva Borges, 46 anos, que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada na última segunda-feira (9) durante as fortes chuvas em Vitória da Conquista, na Bahia, foi rastreado por familiares dentro de um canal da cidade. A localização do aparelho indicou o possível paradeiro da mulher que segue desaparecida há cerca de 48 horas.

No dia do acidente, Rosânia saiu de casa para resolver uma pendência escolar de um dos cinco filhos. Durante o trajeto, o carro por aplicativo em que ela estava acabou sendo atingido pela força da água após uma chuva intensa e foi levado para dentro de um canal. Imagens registradas no momento do acidente mostram quando Rosania e o motorista conseguem sair do veículo e entram na água tentando escapar.

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
1 de 4
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução

O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira acabou sendo levada pela correnteza. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas intensas na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação já dura cerca de dois dias e mobiliza diferentes frentes de trabalho.

As equipes utilizam apoio aéreo e cães farejadores para tentar localizar a vítima. Durante as buscas, os bombeiros já percorreram aproximadamente 21 quilômetros ao longo do Rio Verruga, na tentativa de encontrar Rosânia.

Leia mais

Imagem - Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Imagem - Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Imagem - Mulher desaparece após ser arrastada por enxurrada em Vitória da Conquista

Mulher desaparece após ser arrastada por enxurrada em Vitória da Conquista

Tags:

Mulher Desaparece Após Enxurrada em Vitória da Conquista

Mais recentes

Imagem - Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa

Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa
Imagem - Ponte Salvador-Itaparica: contrato com Petrobras define canteiro de obras em estaleiro

Ponte Salvador-Itaparica: contrato com Petrobras define canteiro de obras em estaleiro
Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

MAIS LIDAS

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
01

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?
03

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Imagem - Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'
04

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'