Celular de mulher arrastada por enxurrada na Bahia é rastreado em canal de rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 12 de março de 2026 às 07:26
O celular de Rosânia Silva Borges, 46 anos, que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada na última segunda-feira (9) durante as fortes chuvas em Vitória da Conquista, na Bahia, foi rastreado por familiares dentro de um canal da cidade. A localização do aparelho indicou o possível paradeiro da mulher que segue desaparecida há cerca de 48 horas.
No dia do acidente, Rosânia saiu de casa para resolver uma pendência escolar de um dos cinco filhos. Durante o trajeto, o carro por aplicativo em que ela estava acabou sendo atingido pela força da água após uma chuva intensa e foi levado para dentro de um canal. Imagens registradas no momento do acidente mostram quando Rosania e o motorista conseguem sair do veículo e entram na água tentando escapar.
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira acabou sendo levada pela correnteza. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas intensas na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação já dura cerca de dois dias e mobiliza diferentes frentes de trabalho.
As equipes utilizam apoio aéreo e cães farejadores para tentar localizar a vítima. Durante as buscas, os bombeiros já percorreram aproximadamente 21 quilômetros ao longo do Rio Verruga, na tentativa de encontrar Rosânia.