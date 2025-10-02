Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:26
O cantor Milton Nascimento, ícone da música brasileira, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), conforme revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, de 32 anos, nesta quinta-feira (2).
Em entrevista à Revista Piauí, Augusto contou que decidiu viajar pelos Estados Unidos em um motorhome após perceber os primeiros sintomas do pai. “Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”, relatou.
Milton Nascimento
Durante a viagem, Milton e Augusto percorreram cerca de 4 mil km em 16 dias, passando por Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. “Com o empresário no volante, Milton ficou ao lado, escolhendo a trilha sonora da viagem. Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto. Ele optou por ouvir vários álbuns de Os Beatles”, disse Augusto.
De volta ao Brasil, Milton recebeu o diagnóstico oficial. A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum da doença, caracterizada pela degeneração e morte de células nervosas cerebrais, afetando memória, atenção e movimento.
Em março deste ano, Augusto também revelou que Milton sofre de Parkinson há cerca de dois anos, doença degenerativa que já traz limitações ao cantor.