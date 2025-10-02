TELEVISÃO

Viúvo de Gilberto Braga critica remake de 'Vale Tudo' e dispara contra Manuela Dias: 'sem intimidade intelectual'

Frase dita por Odete Roitman em cena icônica virou munição contra a autora da adaptação da novela, alvo de fortes críticas de fãs e artistas

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:37

Frase icônica da novela é usada contra Manuela Dias em meio a críticas ao remake Crédito: Reprodução

“Minha senhora, nós não temos lastro, nem intimidade para uma agressão dessa monta!”. A frase eternizada por Odete Roitman em Vale Tudo (2025), durante uma discussão com Maria de Fátima, voltou a ganhar força nas redes sociais, desta vez, usada ironicamente contra Manuela Dias. A autora do remake da novela das 21h vem enfrentando um verdadeiro coro de críticas, principalmente após uma reviravolta da trama prometida pela Globo não empolgar o público.

Entre os que engrossaram a reprovação está Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, um dos criadores da obra original. Em publicação no Instagram, o arquiteto detonou a condução da nova versão. “Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, escreveu.

As críticas de Moura rapidamente repercutiram e encontraram apoio até entre nomes ligados à versão de 1988. O ator Fábio Villa Verde, que interpretou Tiago na primeira exibição, fez questão de comentar. “Para quem teve a honra de participar da primeira versão, essa agora é praticamente outra obra. Guardo com muito carinho a nossa obra do Gilberto, Leonor (Bassères) e Aguinaldo (Silva), grandes mestres”, disparou.

Essa não foi a primeira vez que o viúvo de Braga se posicionou contra a adaptação. Em maio, durante entrevista à New Mag, ele já havia deixado claro seu descontentamento. “Acho a ideia uma maluquice completa! A novela conseguiu um resultado perfeito em diferentes sentidos: texto perfeito, direção perfeita, escalação perfeita, trilha sonora… Tudo é perfeito ali”, afirmou.

Na época, Moura também questionou o tom dado aos temas no remake. “Como serão abordados os temas discutidos pela novela nesses tempos atuais, em que tudo é pautado pelo politicamente correto? Sou totalmente contra. A emissora está dispensando seus grandes talentos e privilegiando jovens atores sem a mesma força. Tudo é nivelado por baixo agora”, acrescentou.

Em junho, o veterano Silvio de Abreu também opinou em entrevista ao TV Fama, criticando a autora. “Eu acho que o problema de Vale Tudo é a própria adaptação da novela. Eu acho que estão mudando demais. Se a Manuela queria mudar tanto, devia fazer uma novela dela”, disse.

Com a novela caminhando para a reta final, as críticas se intensificaram. No X (antigo Twitter), telespectadores também reagiram ao rumo do folhetim. “Parabéns, Manuela Dias, você conseguiu estragar um remake da melhor novela da história do Brasil mesmo tendo Taís Araújo, Paolla Oliveira, Débora Bloch e Alexandre Nero à sua disposição. Não é pra qualquer um!”, ironizou um internauta.

Outra espectadora foi ainda mais dura: “Eu acho é pouco. Manuela Dias errou tanto que não sei como a Globo deixou ir tão longe assim”, escreveu.