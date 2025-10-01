Ricky Martin exibe corpo sarado e tatuagem íntima em clique ousado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:16
O cantor Ricky Martin, 53, mostrou que mantém a forma física em dia com um registro ousado compartilhado nos Stories do Instagram. No clique, o astro aparece sem camisa, exibindo o abdômen definido e uma “puxadinha” na calça que revela a entrada da virilha, além de parte de sua tatuagem íntima.
Em recente entrevista à imprensa, o cantor destacou sua rotina de cuidados com o corpo, mostrando que o compromisso com a saúde e o bem-estar é constante: “O exercício físico sempre fez parte da minha vida, e é uma forma de me sentir bem e confiante”, afirmou.
Ricky Martin
No início do mês, Ricky Martin também fez história ao se tornar o primeiro artista a receber o prêmio “Ícone Latino” no VMA, ocasião em que subiu ao palco para uma apresentação memorável de “Livin’ la Vida Loca”, arrancando aplausos da plateia e reafirmando sua relevância no cenário musical internacional.