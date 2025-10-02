Acesse sua conta
Cartas do tarot indicam mudanças, revelações e surpresas para os 12 signos nesta quinta (2)

As cartas indicam novidades, mudanças e desafios para todos os signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta quinta-feira (2) será marcada por movimento, clareza e transformação. Cada signo passará por processos de avanço, decisões importantes e abertura de novos caminhos. A semana promete força interior para superar obstáculos, inspiração para conduzir projetos e sensibilidade para ouvir a intuição.

Confira a previsão detalhada para cada signo:

Áries – O Carro

A determinação e a coragem serão as aliadas do ariano. A carta "O Carro" indica que você terá controle sobre seu próprio caminho. Aproveite a energia de avanço para enfrentar obstáculos e manter o foco no destino.

Touro – Oito de Copas

É hora de desapegar e virar a página. O taurino precisará de coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido. A intuição guiará os próximos passos, abrindo espaço para novas oportunidades e emoções alinhadas com sua essência.

Gêmeos – O Sol

Clareza, vitalidade e boas notícias iluminam a semana do geminiano. Aproveite a energia do Sol para colorir seus projetos e aquecer suas relações. A luz que você emite atrairá ainda mais coisas boas.

Câncer – Nove de Paus

A resistência e a firmeza serão fundamentais. Apesar do cansaço, o canceriano está próximo de colher os frutos de seus esforços. A força interior sustentará suas escolhas e ajudará a superar barreiras.

Leão – A Lua

A semana será marcada por mistério e sensibilidade. Sonhos, sinais e pressentimentos trarão mensagens importantes. O leonino deve confiar na intuição, mas caminhar com atenção para não se perder em ilusões.

Virgem – Ás de Espadas

Clareza e novos começos estarão à disposição do virginiano. Decisões importantes ou ideias brilhantes abrirão caminhos antes bloqueados. Use a lucidez como sua maior ferramenta para cortar dúvidas e confusões.

Libra – Dez de Copas

Harmonia e plenitude emocional marcam a semana do libriano. Valorize os laços afetivos, viva momentos de segurança e celebre o que já conquistou. A abundância ao redor será motivo de gratidão.

Escorpião – Cinco de Ouros

Cuidado com a sensação de escassez ou isolamento. O escorpiano deve enxergar as oportunidades à sua volta e aceitar ajuda quando necessário. A luz sempre estará disponível, mesmo em momentos de sombra.

Sagitário – Rei de Paus

Liderança, confiança e ousadia conduzirão o sagitariano. Esta é uma fase de expansão, em que suas atitudes inspirarão pessoas. Aproveite a energia para abrir portas e mostrar seu poder criativo.

Capricórnio – A Justiça

A semana exigirá equilíbrio e decisões responsáveis. O capricorniano precisará agir com imparcialidade e consciência de que cada atitude tem consequências. Honestidade e justiça serão essenciais.

Aquário – Nove de Copas

Satisfação, realização e celebração marcarão a semana do aquariano. Pequenas vitórias e sentimentos de gratidão abrirão espaço para ainda mais abundância e contentamento.

Peixes – A Morte

Transformações inevitáveis e necessárias chegam para o pisciano. Um ciclo se encerra e, apesar da dificuldade de soltar, abre caminho para renascimento e alinhamento com a própria essência.

Tags:

Signo Tarot Astrologia

