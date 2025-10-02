Cartas do tarot indicam mudanças, revelações e surpresas para os 12 signos nesta quinta (2)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:00
A energia desta quinta-feira (2) será marcada por movimento, clareza e transformação. Cada signo passará por processos de avanço, decisões importantes e abertura de novos caminhos. A semana promete força interior para superar obstáculos, inspiração para conduzir projetos e sensibilidade para ouvir a intuição.
Confira a previsão detalhada para cada signo:
Áries – O Carro
A determinação e a coragem serão as aliadas do ariano. A carta "O Carro" indica que você terá controle sobre seu próprio caminho. Aproveite a energia de avanço para enfrentar obstáculos e manter o foco no destino.
Touro – Oito de Copas
É hora de desapegar e virar a página. O taurino precisará de coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido. A intuição guiará os próximos passos, abrindo espaço para novas oportunidades e emoções alinhadas com sua essência.
Tarot
Gêmeos – O Sol
Clareza, vitalidade e boas notícias iluminam a semana do geminiano. Aproveite a energia do Sol para colorir seus projetos e aquecer suas relações. A luz que você emite atrairá ainda mais coisas boas.
Câncer – Nove de Paus
A resistência e a firmeza serão fundamentais. Apesar do cansaço, o canceriano está próximo de colher os frutos de seus esforços. A força interior sustentará suas escolhas e ajudará a superar barreiras.
Leão – A Lua
A semana será marcada por mistério e sensibilidade. Sonhos, sinais e pressentimentos trarão mensagens importantes. O leonino deve confiar na intuição, mas caminhar com atenção para não se perder em ilusões.
Virgem – Ás de Espadas
Clareza e novos começos estarão à disposição do virginiano. Decisões importantes ou ideias brilhantes abrirão caminhos antes bloqueados. Use a lucidez como sua maior ferramenta para cortar dúvidas e confusões.
Libra – Dez de Copas
Harmonia e plenitude emocional marcam a semana do libriano. Valorize os laços afetivos, viva momentos de segurança e celebre o que já conquistou. A abundância ao redor será motivo de gratidão.
Escorpião – Cinco de Ouros
Cuidado com a sensação de escassez ou isolamento. O escorpiano deve enxergar as oportunidades à sua volta e aceitar ajuda quando necessário. A luz sempre estará disponível, mesmo em momentos de sombra.
Os signos no trabalho
Sagitário – Rei de Paus
Liderança, confiança e ousadia conduzirão o sagitariano. Esta é uma fase de expansão, em que suas atitudes inspirarão pessoas. Aproveite a energia para abrir portas e mostrar seu poder criativo.
Capricórnio – A Justiça
A semana exigirá equilíbrio e decisões responsáveis. O capricorniano precisará agir com imparcialidade e consciência de que cada atitude tem consequências. Honestidade e justiça serão essenciais.
Aquário – Nove de Copas
Satisfação, realização e celebração marcarão a semana do aquariano. Pequenas vitórias e sentimentos de gratidão abrirão espaço para ainda mais abundância e contentamento.
Peixes – A Morte
Transformações inevitáveis e necessárias chegam para o pisciano. Um ciclo se encerra e, apesar da dificuldade de soltar, abre caminho para renascimento e alinhamento com a própria essência.