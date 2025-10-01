REVIRAVOLTA

‘Vale Tudo’: Relembre o acidente que matou Leonardo na versão original de 1988

Tragédia envolvendo o irmão gêmeo de Heleninha marcou o passado da família Roitman e chocou o público da novela

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:21

Tragédia de Leonardo na versão original de “Vale Tudo” mudou a história da família Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos capítulos recentes de “Vale Tudo”, o destino de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete Roitman (Débora Bloch), voltou a gerar repercussão. Diferentemente do remake, em que o personagem sobreviveu a um grave acidente com sequelas severas, na versão original de 1988, Leonardo morreu em uma tragédia que mudou para sempre a história da família Roitman.

Na trama original, Leonardo, irmão gêmeo de Heleninha (Renata Sorrah), não chegou a aparecer na tela, mas sua morte foi revelada como resultado de um acidente de carro após conflitos familiares. A sequência marcou o passado da família e serviu como segredo sombrio que assombraria Heleninha por anos.

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" 1 de 14

Segundo a trama, Ruth (Zilka Salaberry), funcionária da casa, sabia que Odete Roitman (Beatriz Segall) havia sabotado o carro, originalmente destinado a Marco Aurélio (Reginaldo Faria). A vilã manteve o segredo, permitindo que Heleninha acreditasse ser responsável pelo acidente.

Heleninha descobre que a verdadeira responsável pelo acidente foi Odete pic.twitter.com/wWyYR3Vyjv — gshow (@gshow) July 29, 2024

O incidente ocorreu após Heleninha desconfiar de uma traição do marido, Marco Aurélio, e pedir ajuda a Leonardo. Ao chegar ao apartamento, a surpresa foi grande: Odete estava com um amante. Revoltada e desesperada, Heleninha, junto de Leonardo e Odete, saíram de carro e logo sofreram o acidente fatal.