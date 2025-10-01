Acesse sua conta
Influenciadora faz seis cirurgias estéticas de uma vez e surpreende seguidores

Ingrid Ohara realiza lipo 360, prótese de mama, cirurgia íntima e outros procedimentos em única sessão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:11

Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ingrid Ohara chocou a internet ao revelar que passou por seis procedimentos estéticos em uma única cirurgia, incluindo lipoaspiração 360, aumento de seios e cirurgia íntima, com o objetivo de esculpir o corpo e elevar a autoestima.

Em suas redes sociais, Ingrid contou que o plano inicial era bem modesto: apenas uma lipoaspiração nos braços, motivada pela flacidez após ganhar e perder cerca de 20 quilos ao longo dos anos. No entanto, a ideia evoluiu rapidamente. “Eu pensei: já que vou fazer a lipo, vou colocar o peito. Aí uma coisa foi levando à outra”, explicou a influenciadora.

Ingrid Ohara

Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
Ingrid Ohara faz seis cirurgias estéticas de uma vez por Reprodução/Instagram
1 de 7
Reprodução/Instagram

Entre os procedimentos realizados estão a Lipo Ultra HD 360 nos braços, abdômen e costas; lipoenxertia em glúteos; prótese de mama (técnica R24R); remodelação costal em três costelas de cada lado; ninfoplastia; e hernioplastia umbilical, descoberta pelos médicos durante a cirurgia.

Sobre a cirurgia íntima, Ingrid comentou que o procedimento ainda é cercado de tabu no Brasil, mas destacou que decidiu falar abertamente: “Eu sei que é tabu, mas não deveria ser. Muitas mulheres querem fazer, mas não falam por vergonha. Eu decidi contar porque não tem por que esconder”.

A influenciadora, que já teve um affair com o jogador Gabigol em 2023, enfatizou que a intenção não é emagrecer, mas sim esculpir o corpo e melhorar a autoestima. A surpresa ficou por conta da hérnia umbilical assintomática descoberta durante a cirurgia. “Fiquei muito feliz porque foi um livramento. Talvez daqui a 10 ou 20 anos eu fosse sentir dor”, afirmou Ingrid.

Tags:

Cirurgia Plástica Estética Influenciadora Ingrid Ohara

