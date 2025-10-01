POLÊMICA

Polícia é acionada após perseguição e selinho em 'Casamento às Cegas 50+'

Luciana registra BO contra Lucielma após assédio fora das câmeras e polêmica explode nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:35

Luciana e Lucielma protagonizam polêmica em ‘Casamento às Cegas 50+’ Crédito: Reprodução/Netflix

O reality “Casamento às Cegas 50+” virou notícia fora das telas. Luciana, participante que foi rejeitada por Mário Sérgio, anunciou que registrará um boletim de ocorrência contra Lucielma, acusando a colega de perseguição, ligações insistentes e assédio digital.

Em uma live, Luciana explicou a situação: “Ela é insuportável, gente. Ela é tóxica. Fica me ligando de milhares de telefones e eu estou bloqueando. Não sou amiga dela, era até ela começar a fazer da minha vida um inferno, igual fez com o Mário”.

Casamento às Cegas 50+ 1 de 10

A confusão teria origem em rumores sobre um suposto romance com Mário Roberto, que a participante nega. “Faz um ano e meio que estou solteira, vivendo a minha vida. Ela saiu contando para todo mundo que eu fiquei com o Mário, mas não fiquei. Dei selinho em vários, foi brincadeira, mas namoro não rolou”, esclareceu.