Polícia é acionada após perseguição e selinho em 'Casamento às Cegas 50+'

Luciana registra BO contra Lucielma após assédio fora das câmeras e polêmica explode nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:35

Luciana e Lucielma protagonizam polêmica em ‘Casamento às Cegas 50+’; BO é registrado
Luciana e Lucielma protagonizam polêmica em ‘Casamento às Cegas 50+’ Crédito: Reprodução/Netflix

O reality “Casamento às Cegas 50+” virou notícia fora das telas. Luciana, participante que foi rejeitada por Mário Sérgio, anunciou que registrará um boletim de ocorrência contra Lucielma, acusando a colega de perseguição, ligações insistentes e assédio digital.

Em uma live, Luciana explicou a situação: “Ela é insuportável, gente. Ela é tóxica. Fica me ligando de milhares de telefones e eu estou bloqueando. Não sou amiga dela, era até ela começar a fazer da minha vida um inferno, igual fez com o Mário”.

A confusão teria origem em rumores sobre um suposto romance com Mário Roberto, que a participante nega. “Faz um ano e meio que estou solteira, vivendo a minha vida. Ela saiu contando para todo mundo que eu fiquei com o Mário, mas não fiquei. Dei selinho em vários, foi brincadeira, mas namoro não rolou”, esclareceu.

Lucielma, por sua vez, já havia admitido ter tentado contato com Mário após desistir do casamento, usando números diferentes e amigos para intermediar a aproximação. Depois da repercussão, a participante se pronunciou nas redes sociais: “O reality já acabou. Foi uma experiência enriquecedora, mas o que aconteceu lá, ficará lá. A vida segue aqui fora”.

