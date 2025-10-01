FORA DA LINHA

Isa Ranieri anuncia fim do casamento com Éverton Cebolinha após suposto 'after' do Flamengo

Influenciadora encerra relação com atacante do Flamengo após rumores de crise e festa polêmica na Argentina

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:38

Isa Ranieri e Everton Cebolinha Crédito: Reprodução

Isa Ranieri anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) o fim do casamento com o atacante Éverton Cebolinha. A separação acontece após dias de rumores sobre problemas na relação desencadeados pelo polêmico “after” dos jogadores do Flamengo na Argentina.

Na semana passada, a influenciadora já havia chamado atenção dos seguidores ao apagar todas as fotos em que aparecia ao lado do jogador, mantendo apenas registros com os filhos do casal. O gesto reforçou os rumores de crise e indicou que o término era iminente.

