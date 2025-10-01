Isa Ranieri anuncia fim do casamento com Éverton Cebolinha após suposto 'after' do Flamengo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:38
Isa Ranieri anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) o fim do casamento com o atacante Éverton Cebolinha. A separação acontece após dias de rumores sobre problemas na relação desencadeados pelo polêmico “after” dos jogadores do Flamengo na Argentina.
Na semana passada, a influenciadora já havia chamado atenção dos seguidores ao apagar todas as fotos em que aparecia ao lado do jogador, mantendo apenas registros com os filhos do casal. O gesto reforçou os rumores de crise e indicou que o término era iminente.
Isa Ranieri e Everton Cebolinha
Vale lembrar que essa não é a primeira separação do casal. Isa e Cebolinha já haviam rompido em 2023, mas retomaram a relação meses depois, mostrando uma trajetória marcada por idas e vindas.