FIM DE UMA ERA

Famosa marca de sorvete decreta falência e determina fechamento imediato de 500 lojas

Empresa vive crise intensificada por fechamento de rede de farmácias; entenda

A famosa e tradicional marca de sorvete Thrifty Ice Cream decretou falência e anunciou o fechamento imediato de 500 lojas. A empresa, fundada na Califórnia (EUA), era uma das mais conhecidas no ramo de sorvetes pelo formato cúbico e pelos sabores extravagantes. >

A marca enfrentava problemas que foram intensificados no ano passado, quando uma das principais redes de farmácia dos Estados Unidos e o principal ponto de vendas do sorvete fechou as portas. >