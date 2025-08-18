‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00
‘Diaba Loira’: quem é o sucessor dela?
A velocidade com que um traficante (a) é substituído (a) após sua morte reflete diretamente a estrutura e a lógica das organizações criminosas. E isso não seria diferente com Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’. Ela foi morta a tiros, após confronto entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro no dia 15.
Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.
A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia.
‘Diaba Loira’ teve a mãe morta pelo CV
Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, ‘Diaba Loira’ diz que a mãe dela foi executada pelo CV, organização da qual fez parte.
“Covardia que o Comando Vermelho fez com a minha mãe, papo reto, a guerra é entre a gente e não é entre família. Vocês pegaram a minha família, mataram a minha mamãe. A única pessoa que eu tinha. Vocês acabaram com ela sendo que ela morava lonjão [sic]. Ela não tinha nada a ver comigo, ela nem falava comigo e esses filhos da p* do Comando Vermelho sabiam, geral sabiam [sic]”, diz ‘Diaba’, em julho deste ano.
Após mudar de lado, ela foi jurada de morte pelos ex-comparsas. A ordem partiu do Morro São Simão, na Baixada Fluminense.
Mais de 71 mil seguidores
Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), ‘Diaba Loira’ postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.
Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.
A página vem sendo alimentada por um rapaz, que diz ser irmão da faccionada, morta no último dia 15, após confronto entre o TCP e o CV no Rio.
'Diaba Loira'