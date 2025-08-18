COLUNA BRUNO WENDEL

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00

‘Diaba Loira’: quem é o sucessor dela?

Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.

A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia.

‘Diaba Loira’ teve a mãe morta pelo CV

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, ‘Diaba Loira’ diz que a mãe dela foi executada pelo CV, organização da qual fez parte.

“Covardia que o Comando Vermelho fez com a minha mãe, papo reto, a guerra é entre a gente e não é entre família. Vocês pegaram a minha família, mataram a minha mamãe. A única pessoa que eu tinha. Vocês acabaram com ela sendo que ela morava lonjão [sic]. Ela não tinha nada a ver comigo, ela nem falava comigo e esses filhos da p* do Comando Vermelho sabiam, geral sabiam [sic]”, diz ‘Diaba’, em julho deste ano.

Após mudar de lado, ela foi jurada de morte pelos ex-comparsas. A ordem partiu do Morro São Simão, na Baixada Fluminense.

Mais de 71 mil seguidores

Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), ‘Diaba Loira’ postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.

Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.

A página vem sendo alimentada por um rapaz, que diz ser irmão da faccionada, morta no último dia 15, após confronto entre o TCP e o CV no Rio.

