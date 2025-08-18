Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00

‘Diaba Loira’: quem é o sucessor dela? 

A velocidade com que um traficante (a) é substituído (a) após sua morte reflete diretamente a estrutura e a lógica das organizações criminosas. E isso não seria diferente com Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’Ela foi morta a tiros, após confronto entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro no dia 15.

Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.

A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia. 

'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV Crédito: Redes sociais

‘Diaba Loira’ teve a mãe morta pelo CV 

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, ‘Diaba Loira’ diz que a mãe dela foi executada pelo CV, organização da qual fez parte.

“Covardia que o Comando Vermelho fez com a minha mãe, papo reto, a guerra é entre a gente e não é entre família. Vocês pegaram a minha família, mataram a minha mamãe. A única pessoa que eu tinha. Vocês acabaram com ela sendo que ela morava lonjão [sic]. Ela não tinha nada a ver comigo, ela nem falava comigo e esses filhos da p* do Comando Vermelho sabiam, geral sabiam [sic]”, diz ‘Diaba’, em julho deste ano.

Após mudar de lado, ela foi jurada de morte pelos ex-comparsas. A ordem partiu do Morro São Simão, na Baixada Fluminense. 

'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte Crédito: Redes sociais

Mais de 71 mil seguidores 

Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), ‘Diaba Loira’ postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.

Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.

A página vem sendo alimentada por um rapaz, que diz ser irmão da faccionada, morta no último dia 15, após confronto entre o TCP e o CV no Rio.  

'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte Crédito: Redes sociais

'Diaba Loira'

Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes socais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após confronto entre o TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Diaba Loira do CV por Reprodução
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
'Diaba Loira' entra para o Disque Denúncia por Reprodução
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Comunicado diz que BDM agora é TCP por Reprodução
Liderança do BDM, Tutuca estava em Santa Tereza, comunidade do TCP por Reprodução
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
1 de 42
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais

A SEMANA 

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

CV teria raptado metalúrgico por chamar atenção da polícia por brigas com a esposa

Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele; saiba mais

Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante

Motoboy é morto com tiro na nuca enquanto esperava cliente na Bahia

Mais recentes

Imagem - Redes sociais também infantilizam adultos

Redes sociais também infantilizam adultos
Imagem - Dakota voltará para concorrer com Hilux e Ranger; saiba qual será seu motor

Dakota voltará para concorrer com Hilux e Ranger; saiba qual será seu motor
Imagem - Hyundai e GM vão desenvolver carros em conjunto; entenda a parceria

Hyundai e GM vão desenvolver carros em conjunto; entenda a parceria

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
02

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador
04

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador