ARTIGO

Importância da IA na educação

A inteligência artificial e a realidade virtual têm o potencial de revolucionar a educação

V Victor Alves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:00

Educação Crédito: Gabriel Cerqueira

Quando pensamos em tecnologia e seus avanços na educação, o rápido desenvolvimento da inteligência artificial desponta como ferramenta poderosa para transformar a maneira como aprendemos e ensinamos.

Tais avanços digitais têm o potencial de quebrar barreiras físicas e impactar o aprendizado, por meio de experiências únicas, que não seriam possíveis de reproduzir no papel. A realidade virtual, por exemplo, permite imersões em ambientes e situações como museus, o fundo do mar ou até mesmo o espaço sideral, tornando o aprendizado mais envolvente e dando vida ao que antes ficaria limitado à fotos ou vídeos.

Imagine estudantes explorando as pirâmides do Egito em uma aula de história, ou viajando pelo sistema solar em uma aula de ciências. Caso haja acesso a equipamentos mais robustos, como óculos de realidade virtual, há softwares mais avançados para garantir aulas completas e em alta resolução. Além da imersão, a realidade virtual também pode auxiliar na compreensão de conceitos abstratos e no desenvolvimento de habilidades práticas, e pode ser utilizada em qualquer disciplina da grade curricular.

A inteligência artificial, por sua vez, oferece possibilidades para personalizar o ensino e tornar o aprendizado mais eficaz. É de suma importância que a escola tenha formação continuada de qualidade. Não apenas no uso instrumental, mas também em Educação Midiática, para que possam entender quais ferramentas são seguras para cada faixa etária, e como educar as crianças para que façam um uso responsável e consciente das mesmas.

No Inspired Education Group, o qual integra em Salvador as unidades da Gurilândia e Land Schools, por exemplo, utilizamos globalmente a Inspired AI, que é uma ferramenta de tutoria, entendendo os conhecimentos do estudante, a partir de um quiz diagnóstico guiado. Ao final, a plataforma, ou o professor, sugerem exercícios que ajudarão a reforçar as habilidades que precisam ser melhoradas ou revisadas.

Outra camada fundamental neste processo é a parceria entre família e escola. Como os desafios que cercam o uso de tecnologia são vividos em todos os lugares, o olhar centrado na criança a partir da união dessas duas frentes traz o apoio necessário para uma educação digital responsável e significativa.

Assim, entendemos que a inteligência artificial e a realidade virtual têm o potencial de revolucionar a educação, criando experiências de aprendizagem imersivas e personalizadas. No entanto, é preciso ter em mente os desafios éticos e pedagógicos, investindo na capacitação de educadores e na definição de objetivos pedagógicos para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma ética, responsável e eficiente.