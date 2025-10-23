Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Importância da IA na educação

A inteligência artificial e a realidade virtual têm o potencial de revolucionar a educação

  • V

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:00

Educação
Educação Crédito: Gabriel Cerqueira

Quando pensamos em tecnologia e seus avanços na educação, o rápido desenvolvimento da inteligência artificial desponta como ferramenta poderosa para transformar a maneira como aprendemos e ensinamos.

Tais avanços digitais têm o potencial de quebrar barreiras físicas e impactar o aprendizado, por meio de experiências únicas, que não seriam possíveis de reproduzir no papel. A realidade virtual, por exemplo, permite imersões em ambientes e situações como museus, o fundo do mar ou até mesmo o espaço sideral, tornando o aprendizado mais envolvente e dando vida ao que antes ficaria limitado à fotos ou vídeos.

Imagine estudantes explorando as pirâmides do Egito em uma aula de história, ou viajando pelo sistema solar em uma aula de ciências. Caso haja acesso a equipamentos mais robustos, como óculos de realidade virtual, há softwares mais avançados para garantir aulas completas e em alta resolução. Além da imersão, a realidade virtual também pode auxiliar na compreensão de conceitos abstratos e no desenvolvimento de habilidades práticas, e pode ser utilizada em qualquer disciplina da grade curricular.

A inteligência artificial, por sua vez, oferece possibilidades para personalizar o ensino e tornar o aprendizado mais eficaz. É de suma importância que a escola tenha formação continuada de qualidade. Não apenas no uso instrumental, mas também em Educação Midiática, para que possam entender quais ferramentas são seguras para cada faixa etária, e como educar as crianças para que façam um uso responsável e consciente das mesmas.

No Inspired Education Group, o qual integra em Salvador as unidades da Gurilândia e Land Schools, por exemplo, utilizamos globalmente a Inspired AI, que é uma ferramenta de tutoria, entendendo os conhecimentos do estudante, a partir de um quiz diagnóstico guiado. Ao final, a plataforma, ou o professor, sugerem exercícios que ajudarão a reforçar as habilidades que precisam ser melhoradas ou revisadas.

Outra camada fundamental neste processo é a parceria entre família e escola. Como os desafios que cercam o uso de tecnologia são vividos em todos os lugares, o olhar centrado na criança a partir da união dessas duas frentes traz o apoio necessário para uma educação digital responsável e significativa.

Assim, entendemos que a inteligência artificial e a realidade virtual têm o potencial de revolucionar a educação, criando experiências de aprendizagem imersivas e personalizadas. No entanto, é preciso ter em mente os desafios éticos e pedagógicos, investindo na capacitação de educadores e na definição de objetivos pedagógicos para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma ética, responsável e eficiente.

Victor Alves é líder de Tecnologia Educacional do Inspired Education Group no Brasil.

Mais recentes

Imagem - Mineração baiana retoma terceiro lugar em faturamento no Brasil

Mineração baiana retoma terceiro lugar em faturamento no Brasil
Imagem - 'Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem', afirma ACM Neto

'Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem', afirma ACM Neto
Imagem - Ex-prefeita de Juazeiro surge como opção para chapa de ACM Neto

Ex-prefeita de Juazeiro surge como opção para chapa de ACM Neto

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada